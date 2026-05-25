Alors qu'un accord avec l'Iran semblait proche ce week-end, Donald Trump temporise et voudrait désormais le lier aux Accords d'Abraham.

Samedi, il s’est entretenu avec les dirigeants de l’Arabie Saoudite, du Qatar, des Emirats Arabes Unis, du Pakistan, de Turquie, de l’Egypte, de Jordanie, et du Bahreïn pour discuter d’un accord avec l’Iran.

"Je tiens à remercier, jusqu'à présent, tous les pays du Moyen-Orient pour leur soutien et leur coopération, qui seront encore renforcés et consolidés par leur adhésion aux Nations signataires des accords historiques d'Abraham", a ensuite écrit le président américain sur Truth Social.

Les Accords d’Abraham, signés en 2020, ont permis la normalisation des relations entre Israël et 4 pays arabes (Maroc, Soudan, Emirats Arabes Unis, Bahreïn). Ils constituent la victoire diplomatique majeure du premier mandat de Donald Trump. En novembre, un cinquième pays – le Kazakhstan - a annoncé rejoindre ces accords.

Dimanche, Axios a confirmé que le sujet avait bien été abordé durant cette réunion.

"Il y a eu un silence au bout du fil, et Trump a plaisanté en demandant s'ils étaient toujours là", a résumé un responsable américain auprès d’Axios.

En effet, la référence aux accords d’Abraham est assez surprenante à ce stade. Pour le résumer simplement, ce serait un peu l’étape ultime de la paix au Moyen-Orient, alors que les Etats-Unis et l’Iran n’ont toujours pas conclu d’accord pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d’Ormuz.

Mais lundi, Donald Trump en a remis une couche, toujours sur Truth Social. "J'ai déclaré qu'après tout le travail accompli par les Etats-Unis pour tenter de réunir les pièces de ce puzzle très complexe, il devrait être obligatoire que tous ces pays, au minimum et simultanément, adhèrent aux Accords d'Abraham".

La normalisation des relations entre Israël et l’ensemble des Etats du Golfe serait un très gros coup diplomatique pour Donald Trump, qu’il présenterait sans doute comme le marqueur de la paix au Moyen-Orient. Dans son message sur Truth Social, il laisse d’ailleurs entendre que l’Iran pourrait ensuite rejoindre ces accords.

Mais cette perspective semble encore bien lointaine, même si on écarte l’Iran de la discussion. Pour Donald Trump, le plus important est de convaincre la puissance régionale : l’Arabie Saoudite. Rallier les Saoudiens permettrait de créer une dynamique et d’entraîner ses voisins du Golfe.

Entre 2020 et 2023, Israël et l’Arabie Saoudite s’étaient beaucoup rapprochés. A tel point que les Saoudiens étaient proches de rejoindre les Accords d’Abraham en 2023. Mais l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre de cette année, a complètement cassé la dynamique.

La guerre menée par Israël à Gaza a indigné l’opinion arabe et éloigné encore un peu plus la "solution à deux états". Or, la cause palestinienne est le point de blocage majeur pour les Saoudiens. Et il est peu probable qu’il y ait une avancée avant les élections législatives en Israël, tant le gouvernement de Benjamin Netanyahou fait tout pour rendre impossible la création d’un état palestinien.

Enfin, rejoindre les Accords d’Abraham ne serait peut-être pas sans risque pour les états du Golfe. Les Emirats Arabes Unis sont le pays qui a subi le plus de frappes de représailles de la part de l’Iran. Au-delà de la proximité géographique, c’est l’un des deux seuls états de la région à avoir normalisé ses relations avec Israël.