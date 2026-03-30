Donald Trump veut "prendre le pétrole iranien" (FT)

Dans un entretien au Financial Times, le président américain affirme vouloir "prendre le pétrole iranien", allant jusqu'à envisager la prise de l'île de Kharg, principal terminal d'exportation du pays. Cette déclaration intervient alors que Washington déploie des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient.

Fidèle à son style, Trump assume une approche frontale des rapports de force : "Mon option préférée, c'est de prendre le pétrole" (take the oil in Iran), dit-il au FT, en s'inspirant du précédent vénézuélien, où les Etats-Unis comptent contrôler durablement l'industrie pétrolière après la chute de Nicolás Maduro. Précisément, Trump a dit au quotidien des affaires britanniques "Pour être honnête avec vous, ce que je préfère, c'est m'emparer du pétrole iranien, mais certains idiots aux États-Unis me demandent : "Pourquoi fais-tu ça ?" Mais ce sont des idiots."



Ces propos s'inscrivent dans un contexte explosif. La guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran a fait bondir les prix du brut : le Brent se négocie autour de 107 USD lundi matin et n'a que peu réagi aux efforts déployés pour faire baisser les cours. Il progresse de 47% sur un mois et de 76% depuis le 1er janvier.



Sur le terrain, le Pentagone renforce son dispositif avec 10 000 soldats préparés à des opérations de prise de territoire. Déjà, 3 500 militaires, dont 2 200 Marines, sont déployés, tandis que la 82e division aéroportée est mobilisée. Une offensive sur Kharg ferait changer le conflit de dimension. Trump lui-même reste évasif dans le FT : "Peut-être qu'on prendra Kharg, peut-être pas", reconnaissant qu'il faudrait y rester "un certain temps".



Malgré les tensions, le président assure au FT que des discussions indirectes avec Téhéran progressent "très bien", via des intermédiaires pakistanais. La semaine dernière, il avait fixé un ultimatum au 6 avril.