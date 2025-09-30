Valneva fait état de données positives quatre ans après une vaccination avec une seule dose de son vaccin contre le chikungunya, Ixchiq, démontrant une persistance des anticorps chez les adultes âgés de 65 ans et plus, comparable à celle des jeunes adultes.
Selon ces données, 95% des 254 adultes en bonne santé participant encore à l'essai VLA1553-303 ont conservé des titres d'anticorps neutralisants supérieurs au seuil de séropositivité quatre ans après une seule injection du vaccin.
La persistance des anticorps en termes de moyenne géométrique des titres d'anticorps et de taux de séroconversion est demeurée comparable chez les adultes âgés de 65 ans et plus, et chez les jeunes adultes âgés de 18 à 64 ans.
'La durabilité de la réponse immunitaire est un avantage compétitif clé pour un vaccin ciblant une maladie épidémique comme le chikungunya', met en avant Valneva, ajoutant qu'aucun problème de sécurité n'a été observé ou identifié.
Publié le 30/09/2025 à 08:15
