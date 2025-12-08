Données de phase 1 encourageantes pour Cellectis dans le LNH

Cellectis annonce la présentation de nouvelles données encourageantes issues de l'essai clinique de phase 1 NATHALI-01 évaluant le produit candidat éti-cel, lors du 67? Congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH), à Orlando (Floride).



Premier produit candidat allogénique à double CAR ciblant simultanément CD20 et CD22, Éti-cel est développé dans NATHALI-01 pour les patients atteints de lymphome non Hodgkinien (LNH) en rechute ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement.



Dans cet essai, Éti-cel a montré un taux de réponse globale (ORR) de 88% et un taux de réponse complète (CR) de 63% au niveau de dose actuel chez des patients atteints de LNH en rechute ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement.



Des données supplémentaires in vivo suggèrent qu'un apport exogène d'IL-2 à faible dose pourrait amplifier de façon significative l'expansion et la persistance des cellules CAR-T, améliorant potentiellement leur efficacité sans accroître la toxicité.



Cellectis va maintenant étudier l'impact potentiel de l'ajout IL-2 à faible dose et prévoit de débuter le recrutement de patients dans la cohorte IL-2 au 1er trimestre 2026. La présentation de l'ensemble des données de phase 1 est prévue en 2026.