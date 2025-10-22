Données de phase 2 positives pour l'efdoralprine alfa de Sanofi

Sanofi annonce que son efdoralprine alfa (anciennement INBRX-101) a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés dans l'étude mondiale de phase 2 ElevAATe, sur l'emphysème par déficit en alpha-1-antitrypsine, une maladie rare.



L'étude a ainsi démontré une augmentation moyenne statistiquement significative des taux d'AAT (alpha-1 antitrypsine) fonctionnels dans la plage normale, par rapport aux patients recevant un traitement de remplacement dérivé du plasma hebdomadaire à la semaine 32.



Elle a aussi démontré une augmentation moyenne supérieure de la concentration moyenne de fAAT et un pourcentage plus élevé de jours au-dessus de la limite inférieure de la plage normale pour les schémas d'administration toutes les trois ou quatre semaines.



L'efdoralprine alfa recombinante a été bien tolérée, avec un profil d'événements indésirables similaire à celui du traitement dérivé du plasma. Un suivi supplémentaire sur la sécurité d'emploi sera évalué dans l'étude de phase 2 ElevAATe OLE.



Ces données soutiennent les schémas posologiques de trois et quatre semaines pour l'efdoralprine alfa, ce qui représenterait une amélioration significative en termes de commodité par rapport à une thérapie dérivée du plasma, administrée chaque semaine.