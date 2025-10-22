Sanofi annonce que son efdoralprine alfa (anciennement INBRX-101) a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés dans l'étude mondiale de phase 2 ElevAATe, sur l'emphysème par déficit en alpha-1-antitrypsine, une maladie rare.
L'étude a ainsi démontré une augmentation moyenne statistiquement significative des taux d'AAT (alpha-1 antitrypsine) fonctionnels dans la plage normale, par rapport aux patients recevant un traitement de remplacement dérivé du plasma hebdomadaire à la semaine 32.
Elle a aussi démontré une augmentation moyenne supérieure de la concentration moyenne de fAAT et un pourcentage plus élevé de jours au-dessus de la limite inférieure de la plage normale pour les schémas d'administration toutes les trois ou quatre semaines.
L'efdoralprine alfa recombinante a été bien tolérée, avec un profil d'événements indésirables similaire à celui du traitement dérivé du plasma. Un suivi supplémentaire sur la sécurité d'emploi sera évalué dans l'étude de phase 2 ElevAATe OLE.
Ces données soutiennent les schémas posologiques de trois et quatre semaines pour l'efdoralprine alfa, ce qui représenterait une amélioration significative en termes de commodité par rapport à une thérapie dérivée du plasma, administrée chaque semaine.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
