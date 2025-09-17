En amont du congrès de l'European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) à Paris, Sanofi indique qu'il va y présenter des résultats de l'étude de phase 2a HS-OBTAIN montrant l'efficacité de son brivekimig dans le traitement de l'hidrosadénite suppurée.
'L'hidrosadénite suppurée est une maladie inflammatoire cutanée chronique et invalidante, caractérisée par des nodules cutanés douloureux, des abcès et des fistules', rappelle le groupe, précisant qu'environ 196 000 adultes dans l'UE vivent avec cette maladie.
Dans cette étude, le brivekimig a entraîné des améliorations cliniquement significatives des critères d'évaluation principaux et secondaires chez les patients naïfs de biothérapie, par rapport au placebo, à la semaine 16. Il a été bien toléré, sans effets indésirables graves.
Sanofi ajoute que ces résultats indiquent que 'le ciblage conjoint du TNF et de l'OX40L avec le brivekimig pourrait constituer une stratégie prometteuse pour réduire l'inflammation sous-jacente, entraînant une amélioration des symptômes de l'hidrosadénite suppurée'.
