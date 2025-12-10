Données de phase III positives en cancer du sein pour Roche

Roche fait part de données positives issues de l'étude de phase III lidERA évaluant son Giredestrant expérimental comme traitement endocrinien adjuvant dans le cancer du sein ER-positif à un stade précoce.



Lors d'une analyse intermédiaire prédéfinie, il a significativement réduit de 30% le risque de récidive de maladie invasive ou de décès (survie sans maladie invasive) par rapport à la thérapie endocrinienne standard.



"Giredestrant est le seul dégradateur sélectif des récepteurs oestrogènes oral à avoir montré une survie sans maladie invasive supérieure dans une situation adjuvante, marquant le premier progrès significatif en thérapie endocrinienne depuis plus de 20 ans", souligne Roche.



"Le cancer du sein positif au récepteur de l'oestrogène (ER-positif) représente environ 70% des cas de cancer du sein, et jusqu'à un tiers présente une récidive lors ou après un traitement avec une thérapie endocrinienne adjuvante", rappelle le groupe de santé suisse.