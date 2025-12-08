Données de suivi positives pour Columvi de Roche dans le lymphome

Roche fait part de données de suivi sur trois ans positives pour l'étude pivot de phase III STARGLO évaluant son Columvi chez des personnes atteintes d'un lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivé ou réfractaire (R/R).



Après un suivi médian de 35,1 mois, la survie globale a été deux fois plus longue pour les personnes traitées avec Columvi en combinaison avec GemOx comparé à MabThera/Rituxan plus GemOx (25,5 mois contre 12,5 mois, respectivement).



Le profil de sécurité est resté inchangé avec un suivi prolongé ; Aucun nouveau signal n'a été identifié, et la sécurité de la combinaison s'est montrée cohérente avec les profils de sécurité connus des médicaments individuels.



Cette combinaison de Columvi, déjà approuvée dans plus de 50 pays, est disponible en vente et pourrait offrir une option thérapeutique potentiellement pour les personnes atteintes de DLBCL R/R qui ne sont pas candidates à la greffe.