Données favorables dans le cancer du sein pour Pfizer

Pfizer annonce des résultats favorables de l'essai de phase III HER2CLIMB-05, portant sur l'inhibiteur de la tyrosine kinase Tukysa (tucatinib), en combinaison avec trastuzumab et pertuzumab, dans le cancer du sein métastatique HER2+.



Selon l'étude, cette combinaison a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 36% par rapport au trastuzumab et pertuzumab seuls, et a démontré un profil de sécurité gérable en tant que thérapie d'entretien de première ligne.



Ces résultats ont été publiés ce jour dans le Journal of Clinical Oncology, partagés lors d'une présentation orale lors du 48e Symposium sur le cancer du sein de San Antonio (SABCS), et mis en avant dans le programme officiel de presse du SABCS.



Le laboratoire pharmaceutique américain précise que Tukysa est actuellement approuvé dans plus de 50 pays, mais pas pour un traitement de première ligne. Les résultats du HER2CLIMB-05 seront discutés avec les autorités réglementaires.