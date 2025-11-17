Vendredi, le Bureau des statistiques du travail (BLS) a indiqué que le rapport sur l'emploi du mois de septembre serait publié ce jeudi. Plus tôt, Kevin Hassett avait lui indiqué que le rapport du mois d'octobre serait un "demi-rapport".

Il n’y a pas que dans les aéroports que le shutdown a semé la pagaille. Les 43 jours de fermeture des agences gouvernementales ont aussi désorganisé l’appareil statistique américain.

En effet, si Donald Trump a signé le texte mettant fin au shutdown mercredi soir, il faudra du temps pour que les différentes administrations ne soient pleinement opérationnelles. Il ne faut donc pas s’attendre à un déluge de données dans les prochains jours.

Nous allons ici faire le point, avec les informations disponibles à date, sur le calendrier de publication des statistiques.

Emploi : septembre dans les cartons, un demi-rapport en octobre

Le rapport sur l’emploi du mois de septembre était quasiment prêt lorsque la fermeture du gouvernement a eu lieu, le 1er octobre. Le BLS a donc annoncé qu’il serait publié jeudi.

Pour ce qui est du mois d’octobre, il n’y a pas encore de date. En revanche, il devrait être incomplet. Kevin Hassett, conseiller de la Maison Blanche, a indiqué que ce serait un "demi-rapport sur l’emploi", c’est-à-dire avec les créations d’emploi, mais sans le taux de chômage.

Faisons donc un petit point technique. Le rapport sur l’emploi est composé de deux enquêtes : l’enquête auprès des entreprises - establishment survey, et l’enquête auprès des ménages – households survey. Pour le résumer rapidement, la première permet d’avoir les créations de postes, et la seconde le taux de chômage. En octobre, l’enquête auprès des ménages n’a pas été menée, il n’y aura donc pas le taux de chômage pour ce mois. D’où le "demi-rapport" vendu par Kevin Hassett.

Pour ce qui est de l’enquête auprès des entreprises, le BLS peut a posteriori récupérer les données auprès des entreprises. Mais entre les effets du shutdown, et la comptabilisation des départs de fonctionnaires décidés plus tôt cette année, les chiffres du mois d’octobre seront difficilement lisibles.

Tout cela entraînera également un retard pour le rapport du mois de novembre, qui sera sans doute publier après la réunion de la Fed, du 9 au 10 décembre.

Enfin, la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage devrait reprendre ce jeudi. Le Département du Travail devrait, à cette occasion, publier les chiffres des semaines précédentes.

Inflation : un CPI perdu à jamais

Pour ce qui est de l’inflation, il y a deux statistiques : le CPI et le PCE. Le premier est calculé par le BLS.

À noter qu'en octobre, le CPI de septembre avait bien été publié, avec seulement quelques jours de retard sur le calendrier prévu. Certains employés avaient été rappelés pour travailler sur ce rapport, essentiel pour l’ajustement des prestations de sécurité sociale.

En revanche, celui du mois d’octobre ne sera probablement jamais publié. C’est ce qu’avait indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. En effet, aucun travail de collecte des données n’a été effectué en octobre. Et sachant qu’une grande partie de ce travail repose sur des relevés de prix effectués sur le terrain, il est difficile de faire une reconstitution a posteriori.

Le PCE est lui calculé par le BEA (Bureau of Economic Analysis), qui devrait communiquer un calendrier dans les prochains jours. Rappelons que le PCE est l’indicateur d’inflation privilégié de la Fed.

Les données du PIB proviennent également du BEA. Celui du troisième trimestre aurait dû être publié fin octobre. Selon le modèle de la Fed d’Atlanta, la croissance du PIB a été de 4% au troisième trimestre.