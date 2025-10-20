Données positives dans le cancer de la vessie pour Roche

A l'occasion du congrès 2025 de l'ESMO, Roche annonce des résultats positifs de l'étude de phase III IMvigor011 évaluant Tecentriq comme traitement adjuvant dans le cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (MIBC) avec un traitement guidé par l'ADNtc.



Chez les personnes atteintes d'un MIBC présentant un risque de récidive après une cystectomie et dont l'ADN tumoral circulant (ADNct) est détectable, Tecentriq a réduit le risque de décès de 41% et le risque de récidive de la maladie ou de décès de 36%, par rapport au placebo.



Cette approche guidée par l'ADNct, utilisant le test de maladie résiduelle moléculaire (MRD) Signatera ctDNA de Natera, a épargné aux personnes à faible risque de récidive un traitement inutile et des effets secondaires.



'Plus de 150 000 personnes dans le monde sont diagnostiquées avec le MIBC chaque année. Il s'agit d'un type de cancer agressif, avec de mauvais résultats à long terme et un fardeau de traitement élevé', souligne Roche.