Données positives de l'étude STEER de Novo Nordisk

Novo Nordisk indique avoir présenté les données de l'étude STEER en situation réelle sur les preuves recueillies à partir d'expériences réelles de patients lors du congrès 2025 de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Madrid.



Par rapport au tirzépatide, son Wegovy (semaglutide) a montré une réduction de 57% du risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de décès, quelle qu'en soit la cause, chez les personnes en surpoids ou obèses et atteintes d'une maladie cardiovasculaire.



De même, l'étude a montré une réduction de 29% du risque de ces évènements, toutes causes confondues, chez les utilisateurs de Wegovy par rapport à ceux de tirzépatide chez toutes les personnes traitées, indépendamment de toute lacune dans leur traitement.



'Cette étude s'ajoute aux preuves suggérant que les avantages de la protection cardiaque observés avec Wegovy sont spécifiques à la molécule sémaglutide et ne peuvent donc pas être étendus à d'autres traitements GLP-1 ou à base de GIP/GLP-1', met en avant Novo Nordisk.