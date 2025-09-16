Données positives en monde réel pour Wegovy (Novo Nordisk)

Novo Nordisk fait part des résultats positifs de l'enquête américaine INFORM menée dans le monde réel auprès de personnes prenant du sémaglutide (Wegovy), lors de la réunion de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD), à Vienne.



Ces résultats suggèrent que le sémaglutide pris pour la gestion du poids a aidé à supprimer le 'bruit des aliments' (des pensées indésirables et intrusives à propos de la nourriture) en plus de son effet établi sur la perte de poids.



Plus précisément, la proportion de personnes ayant déclaré avoir des pensées constantes à propos de la nourriture tout au long de la journée a plongé de 46 points, s'établissant à 16% contre 62% avant le début du traitement par Wegovy.



Le laboratoire danois rapporte aussi que la majorité des personnes interrogées ont signalé une amélioration de leur santé mentale (64%) et déclaré avoir adopté un mode de vie plus sain (76%), ainsi que des habitudes plus saines (80%).