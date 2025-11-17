Données positives pour J&J dans le rhumatisme psoriasique

Johnson & Johnson fait état de nouvelles données de l'étude de phase 3b APEX montrant que Tremfya a continué à réduire les signes et les symptômes du rhumatisme psoriasique (AP) actif et à inhiber la progression des dommages structurels à 48 semaines.



Ces nouvelles données à long terme renforcent le fait qu'il s'agit du seul inhibiteur de l'IL-23 dont il a été prouvé qu'il inhibe considérablement les lésions structurelles articulaires chez les personnes atteintes de rhumatisme psoriasique actif



Le traitement de première intention montre une inhibition significative de la progression radiographique à la semaine 24, qui s'est maintenue jusqu'à la semaine 48, préservant la santé des articulations avec un profil d'innocuité bien établi.



Plus de la moitié des patients traités par Tremfya dans les deux groupes de dose ont obtenu une amélioration de 50% des signes et symptômes du rhumatisme psoriasique à la semaine 48 de l'étude de phase 3b.