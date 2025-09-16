Données positives pour le nouveau vaccin Covid de Moderna

Moderna annonce des résultats préliminaires positifs de l'essai de phase IV sur la nouvelle formule 2025-2026 de son vaccin Spikevax contre le COVID-19. Ce vaccin cible le variant LP.8.1, actuellement dominant aux États-Unis avec ses souches associées XFG et NB.1.8.1.



Chez les personnes de 12 à 64 ans présentant un facteur de risque, ainsi que chez les adultes de plus de 65 ans, l'étude montre une hausse moyenne de plus de 8 fois des anticorps neutralisants. Le profil de tolérance reste cohérent avec les études précédentes, sans nouvel effet indésirable.



Ces données confirment l'adéquation de la formule avec les souches circulantes et confortent l'approbation récente de la FDA pour ces populations à risque.



Le vaccin est également approuvé au Canada, en Europe, au Japon, au Mexique et en Suisse précise le laboratoire.