DoorDash a annoncé mercredi une forte accélération de sa croissance et prévoit d’investir massivement en 2026 pour soutenir ses projets technologiques et renforcer sa plateforme d’intelligence artificielle. Au troisième trimestre, la valeur brute des commandes a bondi de 25% à 25 milliards de dollars, dépassant les attentes de 24,6 milliards selon Bloomberg, soit la plus forte hausse depuis 2023. Cette performance est attribuée à une expansion rapide du nombre d’utilisateurs actifs mensuels. Pour le quatrième trimestre, la société table sur une valeur brute comprise entre 28,9 et 29,5 milliards, incluant pour la première fois les résultats de Deliveroo, récemment acquise. Le groupe dévoile un bénéfice par action de 55 cents par action en dessous des 69 anticipés par le marché. Entre un bénéfice trop faible en deçà des attentes et l’annonce de l’augmentation de ses dépenses, le titre DoorDash cède plus de 18% dans les échanges prolongés.

Présente dans plus de 40 pays après l’intégration de Wolt et Deliveroo, DoorDash prévoit d’injecter plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires en 2026 afin d’accélérer le développement de nouveaux produits et de sa plateforme interne d’IA, destinée à améliorer la productivité et la rapidité de conception. L’entreprise dispose d’une solide trésorerie, lui permettant de poursuivre une stratégie d’expansion internationale et d’acquisitions ciblées, notamment dans les services aux restaurants et la livraison non alimentaire.

DoorDash a récemment lancé une fonctionnalité de réservation de restaurants aux États-Unis et en Australie et renforcé son offre logicielle via le rachat de SevenRooms pour 1,2 milliard de dollars. Le groupe investit également dans les livraisons autonomes, via un robot conçu en interne et un partenariat avec Waymo pour des livraisons sans chauffeur. Pour le trimestre en cours, il anticipe un EBITDA ajusté entre 710 et 810 millions de dollars, dont 45 millions apportés par Deliveroo. En 2026, la contribution de cette dernière pourrait atteindre 200 millions. DoorDash affirme vouloir privilégier l’investissement dans ses équipes et ses produits afin d’assurer une rentabilité durable tout en améliorant l’expérience de ses consommateurs, commerçants et livreurs.