Doug Bowser et Carla Vernon rejoignent le conseil de Hasbro

Hasbro annonce que Doug Bowser, ancien président et directeur des opérations de Nintendo of America, et Carla Vernon, directrice générale de The Honest Company, ont été nommés à son conseil d'administration en tant que nouveaux membres.

Doug Bowser a occupé divers postes de direction chez Nintendo of America (NOA) pendant plus d'une décennie, notamment en tant que président et directeur des opérations d'avril 2019 jusqu'à son récent départ en retraite.



"Doug Bowser a dirigé l'entreprise durant une période de croissance historique, largement portée par la forte performance de la Nintendo Switch, l'une des plateformes de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps", souligne Hasbro.



Carla Vernon est CEO de The Honest Company depuis janvier 2023, et y a mené "une transformation stratégique et financière qui a renforcé la discipline opérationnelle, amélioré la rentabilité et positionné la société pour une croissance durable et à long terme".