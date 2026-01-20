Doug Bowser et Carla Vernon rejoignent le conseil de Hasbro
Hasbro annonce que Doug Bowser, ancien président et directeur des opérations de Nintendo of America, et Carla Vernon, directrice générale de The Honest Company, ont été nommés à son conseil d'administration en tant que nouveaux membres.
Doug Bowser a occupé divers postes de direction chez Nintendo of America (NOA) pendant plus d'une décennie, notamment en tant que président et directeur des opérations d'avril 2019 jusqu'à son récent départ en retraite.
"Doug Bowser a dirigé l'entreprise durant une période de croissance historique, largement portée par la forte performance de la Nintendo Switch, l'une des plateformes de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps", souligne Hasbro.
Carla Vernon est CEO de The Honest Company depuis janvier 2023, et y a mené "une transformation stratégique et financière qui a renforcé la discipline opérationnelle, amélioré la rentabilité et positionné la société pour une croissance durable et à long terme".
Hasbro, Inc. est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de jeux et de jouets. En outre, le groupe développe une activité de production de films et de programmes TV. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de jouets et de jeux (93,8%) : figurines et jouets d'action, poupées et peluches, jouets traditionnels, jouets et jeux électroniques, jouets et jeux créatifs et éducatifs, jeux de cartes, etc. vendus sous marques de franchise (Littlest Pet Shop, Magic : The Gathering, Monopoly, My Little Pony, Nerf, Play-Doh et Transformers), sous marques partenaires (Spider-Man, The Avengers, Star Wars, Disney Princess, Disney Frozen, Disney's Descendants, Beyblade, Dreamworks' Trolls, Sesame Street et Yo-Kai Watch), sous marques détenues en propre (Baby Alive, Furreal Friends, Kre-o, Playskool et Playskool Heroes) et autres (jeux de société et jeux numériques vendus sous les marques Dungeons & Dragons, Jenga, The Game Of Life, Operation, Pie Face, Scrabble, Trivial Pursuit, Twister, Fantastic Gymnastics, Speak Out et Toilet Trouble) ;
- production et vente de licences de films, de programmes TV et de jeux numériques (2,8%) ;
- autres (3,4%).
62,9% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
