Walmart a annoncé vendredi le départ à la retraite de son PDG Doug McMillon, effectif en janvier prochain. Il sera remplacé à compter du 1er février 2026 par John Furner, actuellement à la tête de Walmart U.S. Cette transition marque la fin d’une ère de plus de dix ans durant laquelle McMillon, 59 ans, a piloté l’expansion du groupe dans le commerce en ligne et la modernisation logistique face à des défis majeurs comme la pandémie, les tensions commerciales et la montée de la concurrence numérique.

John Furner, entré dans l’entreprise comme employé horaire il y a plus de 30 ans, a occupé des postes de direction dans les trois grandes divisions du groupe. Greg Penner, président du conseil d’administration, a salué un dirigeant "qui connaît chaque facette de l’entreprise". Doug McMillon a lui-même exprimé sa confiance dans son successeur, évoquant une nouvelle phase de transformation "portée par l’intelligence artificielle".

Sous la direction de McMillon, l’action Walmart a bondi de près de 300%, témoignant de la solidité de la stratégie mise en œuvre. Malgré cela, le titre reculait de plus de 2% en avant-Bourse vendredi, reflet d’une prudence momentanée des investisseurs face à ce changement de gouvernance. La succession s’inscrit dans une volonté de continuité stratégique au sein du groupe, alors que Walmart aborde une nouvelle étape de son développement technologique et international.