Douglas cède du terrain après un chiffre d'affaires trimestriel qualifié de mitigé par Jefferies

Douglas AG (-2,59%, à 11,65 euros) recule en bourse après la présentation de son chiffre d'affaires préliminaire du premier trimestre 2025-2026.

Sur la période d'octobre à décembre 2025, le groupe allemand de distribution de parfums et cosmétiques a vu ses ventes augmenter de 1,7%, à 1,67 milliard d'euros, avec une marge d'Ebitda ajusté d'environ 19,9%, contre 21,5% un an plus tôt. La marge d'Ebitda ajusté a été impactée par la pression sur la marge brute



Le groupe a annoncé évoluer dans un environnement de marché difficile avec des disparités selon les régions. Une certaine faiblesse a été observée en Allemagne, en France et aux Pays-Bas en décembre, tandis que la performance en Europe centrale et orientale est restée solide.



Le Groupe Douglas, qui possède les marques commerciales Douglas, Nocibé, Parfumdreams et Niche Beauty, a précisé que l'activité lors d'événements promotionnels clés tels que le Singles Day et la Black Week s'était relativement bien comportée, mais qu'elle avait entraîné en partie un effet d'anticipation des achats de Noël.



Sur le trimestre, les ventes en magasins ont progressé de 0,4%, portées par le développement continu du réseau et l'ouverture de 13 nouveaux points de vente, tandis que les ventes en ligne ont augmenté de 4,2%.



Sander van der Laan, président-directeur général du groupe, a déclaré : "l'environnement dans lequel nous opérons reste difficile, les évolutions macroéconomiques et géopolitiques continuant de peser sur le moral des consommateurs et d'accroître leur sensibilité aux prix. Malgré ces conditions, le Groupe conserve une position forte sur le marché de la beauté premium. Grâce aux nombreuses initiatives stratégiques déjà en cours, à une gestion disciplinée des coûts et à notre solide position de leader, nous prévoyons de poursuivre une croissance rentable".



Pour l'ensemble de l'exercice, les objectifs restent inchangés avec un chiffre d'affaires attendu entre 4,65 et 4,80 milliards d'euros et une marge d'Ebitda ajusté d'environ 16,5%.



Les analystes de Jefferies ont qualifié cette publication de "mitigée" et restent méfiants pour la suite de l'exercice. Douglas comparera ses performances commerciales à des taux de croissance plus faibles l'année précédente, alors que le premier trimestre était mesuré par rapport à un trimestre de référence très solide.



La banque d'investissement américaine a confirmé sa recommandation à Acheter, avec une cible de cours de 16 euros, ce qui laisse un potentiel d'appréciation d'environ 34%.



Douglas AG publiera ses résultats trimestriels définitifs pour la période d'octobre à décembre 2025 le 11 février prochain.