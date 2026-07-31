Le secteur de la restauration en Chine prend un tournant vers la frugalité, et DPC Dash (Domino's Pizza China) Ltd. livre une guerre des prix brutale pour préserver ses parts de marché.

Les consommateurs chinois ont faim, mais ils surveillent leur portefeuille de plus près qu'auparavant. C'est ce que confirment les données du Bureau national des statistiques (NBS) de Chine pour le premier semestre 2026.

Les dépenses de détail totales n'ont progressé que de 1,3 % au premier semestre 2026, tandis que les revenus nationaux de la restauration ont augmenté de 2,8 % sur la même période, selon les données du NBS. Cela reflète une décélération de la fréquentation des restaurants, les clients soucieux de leur budget se tournant vers les canaux de livraison en ligne.

Cette tendance est manifeste dans les derniers chiffres de DPC Dash : leurs ventes quotidiennes moyennes par point de vente ont chuté de 5,3 % sur un an pour s'établir à 12 428 yuans chinois (CNY) lors de l'exercice 2025, contre 13 126 CNY en 2024. La marque a confirmé que les consommateurs chinois restent disposés à dépenser pour des plaisirs abordables comme la pizza, mais que les décisions d'achat sont influencées par les promotions axées sur la valeur et les menus adaptés localement plutôt que par la fidélité à la marque.

La croissance au rendez-vous

Le chiffre d'affaires de DPC Dash a atteint 5,38 milliards CNY lors de l'exercice 2025, soit un bond de 24,8 % par rapport aux 4,31 milliards CNY de 2024. Une grande partie de ce succès provient des villes hors "Tier 1" (villes de premier rang), qui ont contribué à hauteur de 58,8 % au chiffre d'affaires de 2025, soulignant l'importance croissante des nouveaux marchés alors que DPC Dash s'étend au-delà de ses bastions traditionnels.

Le résultat opérationnel ajusté du groupe a progressé de 35,3 % sur un an pour atteindre 314,4 millions CNY en 2025, contre 232,4 millions CNY en 2024, dépassant la croissance du chiffre d'affaires de 24,8 % grâce à un contrôle rigoureux des coûts et à des gains d'efficacité opérationnelle.

Par conséquent, le bénéfice net ajusté a poursuivi sa trajectoire ascendante, augmentant de 43,3 % sur un an pour passer de 131,2 millions CNY à 187,9 millions CNY. Les flux de trésorerie sont restés positifs, le flux de trésorerie opérationnel grimpant à 892,9 millions CNY en 2025 contre 818,4 millions CNY l'année précédente.

Selon les rapports officiels du deuxième trimestre 2026, les clients réguliers soutiennent l'activité. Le programme de fidélité s'étoffe, avec une croissance de 39 % sur un an pour atteindre 41,9 millions de membres au deuxième trimestre 2026, contre 30,1 millions l'année dernière. DPC Dash a également ouvert 235 magasins au deuxième trimestre 2026, portant le total à 1 550 points de vente, poursuivant son expansion hors des métropoles de premier rang pour assurer son prochain relais de croissance.

Une part du gâteau boursier

Le titre a connu un parcours difficile récemment, s'échangeant à 39,6 HKD (34,1 CNY) après une chute brutale de 53,4 % sur l'année écoulée depuis son sommet de 52 semaines à 92 HKD (79,4 CNY). Le marché est nettement divisé sur les perspectives à venir.

L'entreprise semble surévaluée. Le ratio cours/bénéfice (P/E) estimé pour l'exercice 2026 s'établit à 22,5x, contre un ratio P/E de 61,3x pour 2025. Les analystes semblent toutefois imperturbables.

Les experts semblent anticiper un rebond. Les 12 analystes couvrant la valeur recommandent l'achat, projetant un objectif de cours moyen de 59,2 CNY, ce qui implique un potentiel de hausse de 76,3 % par rapport aux niveaux actuels. Avec une valorisation actuelle aussi tendue, le consensus haussier laisse peu de place aux erreurs opérationnelles.

L'épreuve de la réalité

Alors que le NBS rapporte que les ménages se serrent la ceinture, une stratégie axée sur les prix bas pourrait sérieusement entamer les marges si la guerre des prix en Chine s'intensifie. L'expansion rapide du parc de magasins accroît le risque d'exécution et pourrait diluer davantage les ventes des points de vente existants. Les marges au niveau des magasins sont également sous pression en raison de la hausse des coûts liés à la livraison et de la concurrence intense entre les plateformes de livraison tierces. Il reste à voir si l'expansion du réseau pourra continuer à compenser la pression sur la productivité des ventes et sur les marges.