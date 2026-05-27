DPM se vend comme un 'producteur d'or régulier', mais le dossier s'apparente toujours à un pari à effet de levier sur les cours de l'or, assorti d'une dose de risque d'exécution.

L'or continue de briller en ce début d'année 2026.

Le métal jaune a connu un rallye majeur en 2025, bondissant de près de 50 % pour franchir brièvement le seuil des 4 000 dollars l'once, porté par une forte demande des investisseurs et une accumulation frénétique des banques centrales mondiales.

Cet élan se poursuit en 2026 avec des cours proches de leurs sommets, tandis que la demande mondiale a progressé de 2 % en glissement annuel pour atteindre environ 1 231 tonnes au premier trimestre 2026, selon le Conseil mondial de l'or. Cette conjoncture tire à la fois la demande et les prix vers le haut, offrant aux producteurs une victoire facile sans qu'ils n'aient à ajuster leur stratégie.

Tant que cette demande persiste, la configuration demeure favorable. En revanche, si les flux s'inversent ou si les conditions macroéconomiques se détendent, les cours pourraient refluer tout aussi rapidement.

DPM Metals surfe parfaitement sur cette vague en tant qu'acteur aurifère de taille moyenne, disposant d'un mix équilibré entre mines matures et nouveaux gisements en croissance, convertissant instantanément cette forte demande en résultats trimestriels flatteurs.

Des chiffres records

Les résultats du premier trimestre 2026 de DPM Metals sont ressortis solides, avec un chiffre d'affaires de 310,4 millions de dollars, en hausse de 115 % par rapport aux 144,1 millions du premier trimestre 2025. Cette performance a été largement portée par l'envolée des cours de l'or, de meilleures conditions de vente et la montée en puissance du nouveau site de Vareš, qui a dopé la production globale.

Le résultat net ajusté s'est établi à 168,2 millions de dollars, tandis que le flux de trésorerie disponible a atteint un record de 203,3 millions de dollars, en hausse de 157 % par rapport aux 79,1 millions précédents, reflétant à la fois des prix de marché favorables et une gestion rigoureuse des dépenses.

La société a clôturé le trimestre avec environ 575,5 millions de dollars de liquidités et équivalents, contre 497,8 millions auparavant, renforçant encore un bilan déjà robuste et exempt de dette.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un excellent trimestre sur le plan comptable. Toutefois, la performance reste étroitement corrélée aux cours de l'or et à la fluidité de la montée en régime de Vareš, deux facteurs clés pour la pérennité de ces chiffres.

Un standard de référence ?

L'action DPM Metals a progressé d'environ 125,1 % sur un an, principalement grâce au rallye de l'or plutôt qu'à des gains purement opérationnels. À 49,5 CAD, le titre reste sous son plus haut de 60,13 CAD ; il subsiste donc un potentiel de hausse, bien qu'une grande partie du mouvement ascendant facile semble déjà intégrée par le marché.

La valorisation apparaît contrastée. Le ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 8,3x pour l'exercice 2026 semble bon marché dans l'absolu, mais comparé à son pair local Wheaton Precious Metals qui s'échange à 25,5x, cela suggère que le marché applique une prime de risque plus prudente aux bénéfices de DPM Metals au lieu de le considérer comme nettement sous-évalué.

Sur 12 analystes, 11 sont à l'achat, avec un objectif moyen de 64,2 CAD (soit un potentiel de hausse de 35,1 %). Le sentiment est clairement positif, mais cet optimisme repose encore lourdement sur le maintien des cours de l'or et sur une exécution sans faille à Vareš.

L'envers du décor

Les bénéfices étant fortement liés aux cours de l'or, toute correction impacterait rapidement les marges, et les pressions sur les coûts pourraient ressurgir si le vent porteur des prix venait à faiblir. La phase de démarrage de Vareš constitue une autre variable : des retards, des taux de récupération plus faibles ou des coûts plus élevés pourraient peser sur les performances.

Il existe également une dépendance à une base d'actifs limitée, où toute interruption dans les mines clés aurait un impact majeur. Les projets de croissance comme Čoka Rakita restent incertains. En résumé, la thèse d'investissement fonctionne bien dans un cycle haussier, mais s'avère bien moins convaincante si les conditions de marché se retournent.