DR Horton recule de 3% en début de séance à Wall Street, malgré l'annonce par le constructeur de maisons d'une augmentation de 13% de son dividende trimestriel, à 0,45 dollar par action, à l'occasion de la publication de ses résultats.
Sur les trois derniers mois de son exercice 2024-25, son bénéfice par action a diminué de 22% pour s'établir à 3,04 USD, avec une marge bénéficiaire avant impôts de 12,4% pour des revenus de 9,7 MdsUSD (-4% à 8,6 MdsUSD en vente de logements).
'La demande de logements neufs est toujours touchée par les contraintes d'accès persistantes et la prudence des ménages, et nous prévoyons que nos incitatifs à la vente resteront élevés au cours de l'exercice 2025-26', affirme son président exécutif David Auld.
Sur la base des conditions actuelles du marché, DR Horton indique prévoir pour son exercice 2025-26, notamment des revenus de l'ordre de 33,5 à 35 MdsUSD, à comparer à 34,3 MdsUSD réalisés sur l'ensemble de l'exercice écoulé.
D.R. Horton, Inc. figure parmi les 1ers constructeurs américains de maisons individuelles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction de maisons individuelles et aménagement de lots de terrains (93,3%) : vente de maisons (maisons isolées, attenantes, etc. ; activité menée sous les marques D.R. Horton, America's Builder, Emerald Homes, Express Homes, Freedom Homes et Pacific Ridge Homes) et de terrains ;
- location immobilière (4,4%) ;
- prestations de services financiers (2,3%).
