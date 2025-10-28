DR Horton en retrait malgré une hausse de dividende

DR Horton recule de 3% en début de séance à Wall Street, malgré l'annonce par le constructeur de maisons d'une augmentation de 13% de son dividende trimestriel, à 0,45 dollar par action, à l'occasion de la publication de ses résultats.



Sur les trois derniers mois de son exercice 2024-25, son bénéfice par action a diminué de 22% pour s'établir à 3,04 USD, avec une marge bénéficiaire avant impôts de 12,4% pour des revenus de 9,7 MdsUSD (-4% à 8,6 MdsUSD en vente de logements).



'La demande de logements neufs est toujours touchée par les contraintes d'accès persistantes et la prudence des ménages, et nous prévoyons que nos incitatifs à la vente resteront élevés au cours de l'exercice 2025-26', affirme son président exécutif David Auld.



Sur la base des conditions actuelles du marché, DR Horton indique prévoir pour son exercice 2025-26, notamment des revenus de l'ordre de 33,5 à 35 MdsUSD, à comparer à 34,3 MdsUSD réalisés sur l'ensemble de l'exercice écoulé.



