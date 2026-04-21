DR Horton voit ses profits se replier au 2e trimestre
DR Horton publie un BPA en baisse de 13% à 2,24 USD au titre de son 2e trimestre 2025-26, avec une marge de profit imposable de 11,5%, "au-dessus de la borne haute de sa fourchette cible", pour des revenus en recul de 2% à 7,56 MdsUSD.
"Les contraintes d'accessibilité financière et la prudence des consommateurs continuent d'affecter la demande de logements neufs", met en avant David Auld, le président exécutif du constructeur de maisons.
"Toutefois, nos équipes ont fait preuve de rigueur, générant une hausse de 11% des commandes nettes par rapport à l'année précédente, tout en réduisant de 35% le nombre de logements achevés invendus par rapport à l'année dernière", précise-t-il toutefois.
Sur la base des conditions de marché actuelles, DR Horton indique viser désormais, pour l'ensemble de 2025-26, des revenus entre 33,5 et 34,5 MdsUSD, resserrant en baisse sa fourchette cible qui allait jusqu'à 35 MdsUSD précédemment.
D.R. Horton, Inc. figure parmi les 1ers constructeurs américains de maisons individuelles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction de maisons individuelles et aménagement de lots de terrains (93%) : vente de maisons (maisons isolées, attenantes, etc. ; activité menée sous les marques D.R. Horton, America's Builder, Emerald Homes, Express Homes, Freedom Homes et Pacific Ridge Homes) et de terrains ;
- location immobilière (4,6%) ;
- prestations de services financiers (2,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.