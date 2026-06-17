Dr. Lal PathLabs Limited poursuit sa croissance, mais le marché reste sceptique. Le géant du secteur s'est-il lancé dans une course effrénée qu'il ne peut gagner ?

Le dernier budget de l'Union indienne figure parmi les principaux accélérateurs de croissance pour le secteur de la santé dans le pays.

Le budget de l'Union 2026-2027 a alloué 1 100 milliards de roupies indiennes (INR) au ministère de la Santé et du Bien-être familial, soit une hausse de près de 10 % en glissement annuel par rapport aux estimations révisées de l'exercice 2026. Les dépenses publiques de santé s'élèvent à 1,8 % du produit intérieur brut (PIB), restant en deçà de l'objectif de 2,5 % fixé par la Politique nationale de santé, ce qui laisse présager un maintien des investissements publics dans les années à venir.

Dr. Lal PathLabs Limited, le plus important réseau de diagnostic coté en Inde, est idéalement positionné pour capter cette vague massive de dépenses de santé. Au 31 mars 2026, l'entreprise exploitait 312 laboratoires cliniques et 7 727 centres de services aux patients répartis dans les villes indiennes de rang 1, 2 et 3.

Une rentabilité sous pression

Dr. Lal PathLabs a clôturé l'exercice 2026 avec un chiffre d'affaires de 27,6 milliards INR, en hausse de 12,3 % sur un an contre 24,6 milliards INR. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) a progressé de 7 milliards à 7,5 milliards INR, soit une augmentation modeste de 8,2 % qui témoigne d'un essoufflement des marges ; la marge d'EBITDA a ainsi reculé, passant de 28,3 % à 27,2 %. Le bénéfice net s'est établi à 5,1 milliards INR contre 4,9 milliards INR l'an dernier, n'affichant qu'une progression de 3,6 %.

L'écart entre la croissance du chiffre d'affaires et celle des bénéfices constitue le principal enseignement de ces résultats. La performance a été portée par les volumes : le laboratoire a traité 94,5 millions d'échantillons, un bond de 10,4 % par rapport aux 85,6 millions de l'exercice précédent. Il a également servi 30,3 millions de patients (+5,3 %). Toutefois, la stagnation des prix et un mix produit défavorable ont entraîné une érosion des marges sur les revenus marginaux.

Un titre valorisé au prix fort

L'action s'échange actuellement à 1 646 INR, en hausse de 12,5 % sur les douze derniers mois, mais reste sous son plus haut de 52 semaines à 1 770 INR. Cet écart reflète le sentiment du marché : la croissance est au rendez-vous, mais la conviction manque.

Le titre se négocie à 46,6 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, contre une moyenne sur trois ans de 46,1 fois, soit une légère prime par rapport à son historique. En d'autres termes, les gains futurs dépendent entièrement de la réalisation des objectifs de profit, ne laissant aucune place à l'erreur opérationnelle.

Le consensus de marché semble presque trop optimiste. Sur 23 analystes, 22 recommandent l'achat, avec un objectif de cours moyen de 1 686 INR, ce qui n'implique qu'un potentiel de hausse de 2,6 %. Cette marge est étroite. Avec un sentiment quasi unanime et un potentiel de progression à un seul chiffre, les bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans les cours.

En résumé, le message est simple : les fondamentaux sont solides, mais l'action est valorisée à la perfection. Toute hausse future dépend désormais de deux catalyseurs : un redressement du pouvoir de fixation des prix (pricing power) et une accélération nette des bénéfices.

Diagnostiquer le mal

Dr. Lal PathLabs adopte clairement la bonne stratégie : étendre son maillage géographique, augmenter les volumes et rester un acteur de référence sur un marché de la santé en pleine expansion. Cependant, l'augmentation du nombre de tests ne se traduit pas automatiquement par une amélioration des bénéfices, et ce décalage commence à devenir visible. Si les marges continuent de s'effriter, la seule croissance des volumes ne suffira pas à soutenir la thèse d'investissement.

Traiter davantage de tests sans relever les tarifs finira par plafonner les profits. Le marché ayant déjà intégré les perspectives favorables, l'entreprise devra trouver de nouveaux leviers de croissance pour espérer voir son cours de bourse progresser à nouveau.