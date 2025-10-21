DraftKings a annoncé mardi le rachat de la plateforme de prédictions Railbird, agréée par la CFTC, dans le but d’étendre ses activités au-delà des paris sportifs traditionnels. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du lancement prochain de DraftKings Predictions, un nouveau service mobile qui permettra aux utilisateurs de miser sur des résultats d’événements variés, allant de la politique au divertissement. DraftKings entend ainsi capitaliser sur la technologie propriétaire de Railbird et sur son équipe spécialisée pour s’imposer dans ce secteur émergent.

Les marchés de prédiction, qui permettent de parier sur des événements non sportifs, suscitent toutefois la vigilance des autorités. Certains États américains et régulateurs tribaux s’opposent à l’utilisation de ces plateformes pour des événements sportifs, considérés comme du jeu illégal. DraftKings prévoit de restreindre ce type d’offre aux juridictions non régulées, comme la Californie ou le Texas, en utilisant la géolocalisation pour respecter les limites territoriales. La société compte également renforcer ses procédures de vérification d’identité pour répondre aux exigences des autorités. Cette opération marque une étape stratégique dans la diversification de DraftKings, qui cherche à exploiter de nouveaux leviers de croissance dans l’univers élargi des jeux régulés.