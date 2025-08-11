A la veille d'un très attendu rapport sur l'inflation, les investisseurs cherchent toujours à répondre à une question : qui va payer les droits de douane ? Jusqu'ici, les entreprises ont absorbé l'essentiel des surcoûts, mais les consommateurs devraient en ressentir l'impact dans les prochains mois.

La charge ne peut se répartir qu’entre 3 acteurs : les importateurs, les exportateurs et les consommateurs. Les droits de douane ne peuvent pas être indolore. Soit les entreprises "mangent les tariffs" pour reprendre une formule de Donald Trump, et dans ce cas les marges diminuent. Soit les consommateurs encaissent le choc, et dans ce cas l’inflation remonte.

Qui va payer la facture ?

A ce stade, ce sont plutôt les entreprises qui sont touchées. Selon une étude de Goldman Sachs, jusqu’en juin, les consommateurs n’ont absorbé que 22% des droits de douane. Le reste est réparti entre les entreprises américaines (64%) et étrangères (14%).

Mais les économistes de la banque américaine s’attendent à ce que le partage du fardeau évolue dans les prochains mois. La part payée par les consommateurs devrait atteindre 67% si on suit le schéma des droits de douane précédemment appliqués.

Si les consommateurs n’ont payé pour le moment qu’une part faible du surcoût, c’est d’abord parce que les entreprises ont constitué des stocks au début de l’année, et que les hausses de prix arriveront à mesure que ces stocks seront renouvelés.

D’autant que les droits de douane réciproques, dégainés par Donald Trump début avril et plusieurs fois repoussés, sont finalement entrés en vigueur la semaine dernière. Désormais, chaque pays est imposé de 15 à 50%, moins diverses exemptions sectorielles. Selon les estimations de Bloomberg, le taux moyen de droits aux Etats-Unis est maintenant de 15.2%.

Inflation transitoire ?

A ce stade, les données d’inflation n’ont montré que des premiers signes de l’impact des tarifs. Les économistes s’attendent à ce que le CPI publié demain soit un peu supérieur à celui du mois précédent, à 2.8% sur un an.

Si tout le monde anticipe une remontée de l’inflation dans les prochains mois, toute la question est de savoir si cela est temporaire ou durable. Dans le premier cas, la Fed peut baisser les taux. Dans le deuxième, les hausses de prix se transforment ensuite en hausse de salaires, qui elles-mêmes poussent les entreprises à monter les prix... in fine, l’inflation s’installe durablement et la Fed doit garder une politique monétaire restrictive.

A ce stade, il est difficile d’être définitif sur l’une ou l’autre des options. Il faudra encore du temps pour trancher cette question. C’est ce que soulignait Jerome Powell lors de la dernière réunion de la Fed : "je pense que nous avons appris que le processus sera probablement plus lent qu’attendu au début. Et nous pensons que nous avons un long chemin à parcourir avant de vraiment comprendre comment cela se passera".