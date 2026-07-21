L'Autorité a publié sa réponse à la consultation européenne en vue d'une révision de la directive encadrant les droits des actionnaires. L'organisation des AG fait partie des sujets mis en avant.

Même si elle a évolué favorablement, la relation entre émetteurs et investisseurs est encore loin d’être parfaite. C’est la raison pour laquelle la Commission européenne envisage une révision de la directive sur les droits des actionnaires (SRD pour shareholder rights directive), la précédente version, SRD2, datant de 2017.

Comme à l’accoutumée, une vaste consultation a été organisée et côté français, l’AMF (Autorité des marchés financiers) vient de rendre publique la teneur de la réponse qu’elle a adressée au regard des retours qu’elle a obtenus au sein de la place de Paris.

Tenir compte de la complexité des détentions transfrontalières

L’une des difficultés soulevées concerne l’hétérogénéité des structures de détention des actions des sociétés cotées (notamment en cas de détention transfrontalière). Une fragmentation à même de rendre complexe l’exercice des droits des actionnaires, qu’il s’agisse du vote ou de la transmission d’informations.

Aussi l’Autorité soulève-t-elle la question de l’encadrement des assemblées générales (AG). Peu favorable aux AG à huis clos, elle plébiscite en revanche les AG hybrides dès lors qu’il y a possibilité pour les actionnaires de voter à distance en direct. Elle précise également que les AG totalement virtuelles pourraient être encadrées par la directive à condition que les droits des actionnaires soient parfaitement respectés, par exemple en leur permettant de poser des questions.

Mieux identifier et mieux informer

L’organisation en amont fait aussi l’objet de l’attention de l’AMF. Elle préconise "l’introduction au niveau de l’Union européenne d’une documentation standard commune afin de justifier de la qualité d’actionnaire à la date d’enregistrement (date limite à laquelle les actionnaires doivent être enregistrés pour pouvoir faire valoir leurs droits lors d’une AG en participant aux votes des résolutions)". Elle suggère en parallèle d’harmoniser le calendrier des AG en réduisant la marge de manœuvre des intermédiaires sur la fixation des dates limites de votes et souhaite une confirmation électronique et immédiate de la prise en compte des votes.

L’identification des actionnaires fait aussi partie des axes de réflexion. Actuellement, les Etats membres peuvent autoriser les émetteurs à n’exiger l’identification des actionnaires qu’au-delà de 0,5% du capital. L’AMF préconise une suppression de cette possibilité ainsi qu’un élargissement des instruments pris en compte (obligations, parts de fonds).

Enfin, parmi les diverses mesures suggérées, l’Autorité évoque une harmonisation du seuil de dépôt des résolutions et surtout une dégressivité de ce seuil en fonction de la capitalisation (seuil plus bas pour les grosses capitalisations) afin que les actionnaires disposent en la matière d’un droit effectif.