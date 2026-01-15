Drone Volt : fort repli de ses ventes en 2025

Drone Volt enregistre sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros, contre 32,7 MEUR en 2024, soit un recul de 73%, avec un niveau de facturations élevé au quatrième trimestre de l'exercice (2,8 MEUR). Le groupe spécialisé dans les drones civils professionnels a conservé une bonne dynamique commerciale, avec la vente de 78 drones sur l'année 2025 dont quasiment 50% en Amérique du Nord (28 aux États-Unis et 9 au Canada).

En outre, en parallèle, la revue stratégique des activités de Drone Volt annoncée fin 2024 a pleinement contribué à réduire la structure de coûts du groupe.



Néanmoins, en raison de revenus moins élevés qu'anticipé initialement sur les derniers contrats de R&D signés, la société ne pourra pas atteindre un Ebitda positif sur le second semestre de l'exercice 2025.



Au cours de cet exercice, Drone Volt a réalisé plusieurs opérations financières, qui lui ont permis de lever un montant total d'environ 25 MEUR et de renforcer ainsi considérablement ses fonds propres.



En ce début d'année 2026, l'entreprise officialisera dans les prochains jours la signature de plusieurs contrats.



Le groupe confirme aussi que sa réflexion pour une cotation au Nasdaq, le marché américain de référence pour les sociétés technologiques, est toujours en cours.