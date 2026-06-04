Drone Volt présent au forum Eurosatory

Le constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne présentera ses dernières solutions au salon Eurosatory, du 15 au 19 juin à Paris-Nord Villepinte.

Les produits du groupe apportent des réponses opérationnelles à des problèmes complexes, pour des missions de déminage, de lutte contre les incendies, de surveillance, d'inspection ou de détection de risques chimiques.



Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt a précisé : "à l'occasion d'Eurosatory, nous présenterons l'ensemble de nos solutions duales, développées en France et destinées aux acteurs de la sécurité et de la défense. Portée par des partenariats stratégiques et une demande en croissance, Drone Volt se prépare à renforcer ses capacités de production en s'appuyant sur son expertise industrielle et son savoir-faire R&D, pour répondre aux besoins spécifiques qui nous sont exprimés par les utilisateurs. Nous présenterons également nos dernières innovations qui contribuent à la lutte anti-drones, dans un contexte d'évolution des doctrines d'intervention".