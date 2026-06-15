Drone Volt renforce sa présence dans l'énergie en Norvège et en Australie

Le constructeur français de drones professionnels et spécialiste de la robotique aérienne poursuit son expansion à l'international avec une nouvelle mission menée avec succès en Norvège et une participation remarquée à l'Australian Energy Week 2026 aux côtés de son partenaire AMPACIMON.

Les équipes Powerline de Drone Volt Expert ont récemment réalisé une opération d'installation de capteurs DLR (Dynamic Line Rating) d'AMPACIMON sur des lignes électriques en Norvège à l'aide de leur système propriétaire LineDrone DLR.



Cette intervention, effectuée sur des infrastructures pouvant atteindre 735 kV, s'est déroulée dans des conditions particulièrement complexes, marquées par un relief difficile, une végétation dense et des contraintes d'accès importantes.



Grâce à son expertise opérationnelle, Drone Volt a installé ces capteurs destinés à optimiser en temps réel les capacités de transport des lignes électriques. Le système LineDrone DLR permet en effet de déployer rapidement ces équipements sans interruption de service, contribuant ainsi à une meilleure utilisation des infrastructures existantes et à l'intégration croissante des énergies renouvelables.



Cette mission s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique noué avec AMPACIMON afin d'accompagner les gestionnaires de réseaux électriques dans l'optimisation de leurs infrastructures grâce à des solutions innovantes et sécurisées.



Parallèlement, le groupe a participé à l'Australian Energy Week 2026, organisée du 9 au 12 juin à Melbourne. Cet évènement majeur du secteur énergétique dans la région Asie-Pacifique a permis aux équipes de Drone Volt de rencontrer de nombreux acteurs de la production, du transport et de la distribution d'électricité afin d'échanger sur les enjeux liés à l'optimisation des réseaux, à l'augmentation des capacités de transit et à la modernisation des infrastructures critiques.



Déjà actif en Europe et en Amérique du Nord, le groupe entend désormais accélérer son développement en Océanie, confirmant ainsi son ambition de s'imposer comme un acteur international de référence dans les interventions aériennes spécialisées destinées aux infrastructures énergétiques.