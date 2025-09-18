Drone Volt revoit ses objectifs pour 2025 après avoir nettoyé son bilan

Drone Volt a annoncé hier soir avoir révisé ses perspectives pour l'exercice 2025 après voir procédé à un nettoyage de son bilan sur les six premiers mois de l'année.



Cette annonce provoquait une chute de plus de 8% du titre du constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels jeudi en fin de matinée à la Bourse de Paris.



Alors qu'il visait jusqu'ici un excédent brut d'exploitation (Ebitda) positif sur l'ensemble de l'exercice 2025, le groupe a ajusté son objectif pour désormais anticiper un Ebitda sur le second semestre de l'exercice.



Sur les six premiers mois de l'année, son Ebitda semestriel ressort en perte de 1,5 million d'euros, contre un manque à gagner de 1,1 million d'euros au 1er

semestre 2024.



La perte nette s'établit, elle, à huit millions d'euros, contre -3,4 millions d'euros au 1er semestre 2024.



Son chiffre d'affaires semestriel a chuté à 4,2 millions d'euros, contre 23,4 millions d'euros, reflétant la réorientation du groupe vers ses activités à forte

marge.



Drone Volt, qui indique avoir vendu près de 39 drones élaborés en interne au premier semestre, évoque une forte demande pour ses activités de service, avec un contexte commercial qui devrait rester très favorable au second semestre.



La société, qui a conclu un partenariat avec TotalEnergies portant sur l'inspection par drones de plusieurs sites en France comme à l'international, déclare s'attendre à signer de nouveaux contrats de R&D et à enregistrer de nouvelles ventes de drones dans les prochaines semaines.



'La situation financière désormais solide et la trajectoire de croissance laissent augurer de perspectives favorables après le reset', commentent ce matin les analystes d'AllInvest Securities.



Après avoir levé un montant total de près de 19 millions d'euros depuis le début de l'année, Drone Volt affiche un niveau de fonds propres de 12 millions d'euros pour un endettement financier net de 2,4 millions d'euros.

