Spécialiste des technologies anti-drones, la société australienne DroneShield a connu un parcours de croissance ébouriffant.

Lancée en 2014, introduite en bourse deux ans plus tard, DroneShield a obtenu son premier contrat significatif en 2022, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Encore proche de zéro avant le début du conflit, son chiffre d'affaires atteignait 72,3 millions de dollars australiens sur le premier semestre, soit 210% de plus qu'au premier semestre de l'an passé. Le carnet de commandes est pour sa part multiplié par trois, de 57 à 176 millions de dollars australiens.

Après un exercice 2023 marginalement profitable - il s'agissait de donner des gages au marché avant la grande augmentation de capital de 2024 - l'année 2025 devrait donc voir le groupe afficher un bénéfice plus confortable. Voici qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle augmentation de capital plus massive.

La route à parcourir reste longue car, sans surprise, la croissance phénoménale a pour l'instant été accompagnée d'une explosion des coûts de structure et de R&D, ainsi que d'un volume d'investissement exigeant dans le besoin en fonds de roulement. En 2025, celui-ci met à nouveau le cash flow dans le rouge.

DroneShield se présente comme le seul équipementier anti-drones entièrement intégré, tant dans la détection que dans la neutralisation des menaces. Notablement, l’unique concurrent qu'il désigne comme présentant une panoplie aussi complète est le français MC2 Technologies.

En termes de géographies, l'Europe reste pour l'instant le premier débouché pour DroneShield, devant l'Asie - Chine exclue - et les pays du Golfe. Le marché américain demeure difficile d’accès. La concurrence - celle d'Anduril ou de AeroVironment par exemple - y est par ailleurs mieux installée.

Avec 931 millions de titres sur une base diluée, un cours de $3,2 AUD et un peu plus de 200 millions de dollars en trésorerie, la valeur d'entreprise de DroneShield ressort à 2,8 milliards de dollars australiens, soit un multiple plantureux de presque quinze fois le chiffre d'affaires attendu cette année.

Un risque significatif est l'émergence d'une concurrence plus fournie en Europe - en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Israël - qui pourrait venir freiner l'expansion pour l'instant météorique de la société.

L'an dernier, au déplaisir de certains observateurs attentifs, les membres de l'équipe de direction se délestaient agressivement des titres qu'ils recevaient au titre de stock-options à des cours très inférieurs à ceux atteints par la suite.