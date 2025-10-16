DS Smith annonce avoir sélectionné ABB pour fournir des solutions d'automatisation, d'électrification et de digitalisation dans le cadre dué projet de transformation durable de sa papeterie de Kemsley (Kent, Royaume-Uni), le plus grand site de papier recyclé du pays.
Ce partenariat s'inscrit dans un investissement de 50 MEUR destiné à accroître l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la production. ABB déploiera son système de contrôle distribué ABB Ability System 800xA ainsi que des moteurs, variateurs, systèmes de sécurité et outils de gestion de la performance des actifs.
La nouvelle ligne d'alimentation en fibres recyclées, opérationnelle en 2026, doit permettre de réduire significativement la consommation d'eau, les émissions de CO? et les déchets, contribuant aux objectifs de zéro mise en décharge et de réduction de 46% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Adrian Clark, responsable électricité et automatisation de DS Smith Kemsley, souligne que 'le choix d'ABB s'est imposé naturellement pour garantir une intégration fluide et durable de nos opérations'.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.