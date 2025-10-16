DS Smith choisit ABB pour moderniser et verdir la papeterie de Kemsley

DS Smith annonce avoir sélectionné ABB pour fournir des solutions d'automatisation, d'électrification et de digitalisation dans le cadre dué projet de transformation durable de sa papeterie de Kemsley (Kent, Royaume-Uni), le plus grand site de papier recyclé du pays.



Ce partenariat s'inscrit dans un investissement de 50 MEUR destiné à accroître l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la production. ABB déploiera son système de contrôle distribué ABB Ability System 800xA ainsi que des moteurs, variateurs, systèmes de sécurité et outils de gestion de la performance des actifs.



La nouvelle ligne d'alimentation en fibres recyclées, opérationnelle en 2026, doit permettre de réduire significativement la consommation d'eau, les émissions de CO? et les déchets, contribuant aux objectifs de zéro mise en décharge et de réduction de 46% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.



Adrian Clark, responsable électricité et automatisation de DS Smith Kemsley, souligne que 'le choix d'ABB s'est imposé naturellement pour garantir une intégration fluide et durable de nos opérations'.