DSM-Firmenich en repli malgré les rachats d'actions et l'avis positif de Jefferies

L'action DSM-Firmenich recule à la Bourse d'Amsterdam (-1,91%, à 84,04 euros). Le groupe a pourtant simplement fait un point hebdomadaire sur l'avancement de son programme de rachat d'actions et a enregistré une note globalement favorable de Jefferies.

La société spécialisée dans l'innovation pour les domaines de la nutrition, de la santé et de la beauté a annoncé qu'entre le 29 juin et le 3 juillet elle avait racheté 155 456 de ses propres actions, à un prix moyen de 82,45 euros, ce qui représente un montant total de 12,8 millions d'euros.

Depuis le lancement de ce programme, 4,520 millions de titres ont été acquis, à un prix moyen de 65,86 euros, pour une contrepartie totale de 297,7 millions d'euros.



L'entreprise précise que le programme de rachat de 40 millions d'euros destiné à couvrir les engagements liés aux plans de rémunération en actions du groupe a été finalisé le 23 mars 2026. Le programme de rachat de 500 millions d'euros, destiné à réduire le capital de la société, devrait être achevé d'ici la fin du troisième trimestre 2026.



Une note de Jefferies



En parallèle, la banque d'investissement américaine a relevé ses prévisions de croissance organique pour le deuxième trimestre à 3,7%. Elle devrait être portée par la division P&B (Parfumerie & Beauté). Cette dynamique positive sur le chiffre d'affaires devrait se poursuivre tout au long de l'exercice 2026 grâce à : des bases de comparaison plus faciles, la force continue de la Parfumerie, et une dynamique d'innovation soutenue.



La recommandation sur le titre DSM-Firmenich reste à acheter, mais la cible de cours a été relevée de 77 à 95 euros.