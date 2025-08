Le groupe helvético-néerlandais spécialisé dans les ingrédients pour la santé, la nutrition et la beauté revient sur des niveaux observés il y a un an et demi. Quels éléments peuvent expliquer ce décrochage ?

Né en 2023 de la fusion entre le néerlandais DSM et le suisse Firmenich, le nouvel ensemble avait marqué les esprits par une intégration réussie et des synergies rapidement mises en place. Les actionnaires ne s’y sont d’ailleurs pas trompé puisqu'après les premiers doutes (légitimes pour une opération de cette envergure), le titre a fini par dépasser son prix d’introduction en bourse à la fin de l’été l’an dernier.

Depuis, malgré quelques rebonds passagers, la tendance s’est inversée. La baisse s’est même accentuée ces dernières semaines.

Plusieurs facteurs s'entremêlent. Primo, une part importante de la croissance ces derniers trimestres a été alimentée par un effet prix non récurrent lié aux ventes de vitamines. Les prix se sont envolés à la suite d’une explosion puis d’un incendie dans une importante usine de production de vitamines A et E de l’allemand BASF. L’effet positif sur la croissance masque en réalité la faible progression des autres domaines à l’image de la Parfumerie & Beauté qui était en recul au premier semestre à cause d’un mix produit défavorable avec une activité décevante sur certaines spécificités censées être à plus forte marge.

Car, à titre informatif, DSM-Firmenich est composé de quatres divisions. Parfumerie & Beauté (environ un tiers des revenus) assure la production d’arômes et de parfums utilisés dans les cosmétiques, la parfumerie fine, les soins personnels et les produits ménagers. Goût, Texture & Santé (un quart) fabrique des ingrédients alimentaires (arômes, agents texturants, édulcorants, enzymes) pour l’industrie agroalimentaire. Santé, Nutrition & Soins (la plus petite branche, 17% du chiffre d’affaires) produit des vitamines, minéraux, probiotiques et autres ingrédients actifs pour la nutrition humaine et les formulations pharmaceutiques. Nutrition & Santé Animales (le quart restant) consiste à développer des additifs, prémélanges et solutions de suivi pour l’alimentation animale (volailles, bovins, aquaculture).

Secundo, l’excellent exercice 2024 a créé une base de comparaison très exigeante et donc difficile à reproduire. Cela limite l’enthousiasme des investisseurs qui sont à la recherche de sécurité dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain.

Tertio, près d’un quart du chiffre d’affaires provient des États-Unis, ce qui expose le groupe aux droits de douane et aux variations de change. L’appréciation de l’euro face au dollar a des impacts défavorables sur les comptes. A ce titre, la direction à ajusté ses prévisions pour cette année d’« au moins » 2,4 Mds€ à « environ » 2,4 Mds€ pour l’EBITDA.

Quartio, le groupe annonçait en février 2024 sa volonté de céder son activité de Nutrition & Santé animale afin de mieux piloter la croissance sur les autres divisions. Mais certains actionnaires craignent l’effet que cela entraînera sur les profits et la suite de l’activité. Trois repreneurs potentiels (CVC, Apollo et Nutreco) restent en lice après la vente d’une première partie à Novonesis en début d’année.

Mis bout à bout, ces éléments entretiennent un climat d’incertitude qui se reflète dans le cours. Le groupe conserve toutefois des fondamentaux solides avec une dette bien maîtrisée, des marges bien tenues et une gestion disciplinée de ses liquidités. Un multiple de valorisation des profits d’environ 25 fois les bénéfices reste cohérent au regard des incertitudes évoquées et de la situation des comparables comme Givaudan, Symrise ou Evonik. La moindre nouvelle positive pourrait suffire à relancer le titre.