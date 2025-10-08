Publié le 08/10/2025 à 12:15 - Modifié le 08/10/2025 à 12:16

En hausse

Aperam (+5,5%) / Thyssenkrupp (+4%) / ArcelorMittal (+3%) / SSAB (+3%) : L’UE souhaite réduire les quotas d’importation d’acier. Les sidérurgistes européens en bénéficient directement.

Umicore (+5%) : Le groupe belge spécialisé dans les matériaux et le recyclage profite des conditions exceptionnelles du marché de l’or pour vendre ses stocks. Le produit net attendu est de 410 millions d’euros.

Medacta Group (+4%) : Berenberg rehausse l’objectif de cours du fabricant de dispositifs médicaux à 175 CHF contre 160 CHF précédemment.

Boliden (+3%) : Le producteur suédois de zinc et de cuivre est soutenu par plusieurs brokers qui ont relevé leurs attentes sur le titre.

En baisse

BMW (-9%) : Le constructeur allemand a réduit ses prévisions pour l’année. Une nouvelle fois, les difficultés viennent de Chine. De plus, les réductions de droits de douane ne se sont pas matérialisées comme prévu.

Unite Group (-9%) : Le gestionnaire britannique de logements a confirmé ses prévisions annuelles mais plusieurs indicateurs inquiètent, à l’image des ventes de lits et de la croissance des loyers.

Sartorius (-3%) : Décidément, Berenberg fait l’actualité aujourd’hui. Le broker réduit son objectif sur le groupe allemand, propriétaire de Sartorius Stedim Biotech.