En ordre dispersé hier, les indices américains sont en repli peu après l'ouverture. Si mardi, le Dow Jones a réussi à résister (+0,17%) c'est en partie grâce à la hausse des titres non liés au secteur technologique comme Home Depot (+3,75%) ou Johnson & Johnson (+2,08%). A l'inverse, le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont respectivement perdu 1,12% et 0,26%.

Le Dow Jones recule de 0,56%, le S&P 500 de 0,33%, quant au Nasdaq Composite, il est en baisse de 0,56%.



La veille, le secteur technologique (IA, semi-conducteurs...) a été de nouveau victime de craintes d'une survalorisation, ce qui a poussé les investisseurs à vendre avant une potentielle correction plus importante. Ces craintes sont encore bien présentes ce mercredi.



La fragilité des marchés à New York est également accentuée par un regain de tensions au Moyen-Orient. Hier, un hélicoptère américain a été abattu, une action attribuée à l'Iran. En représailles, les Etats-Unis ont lancé des frappes sur la République islamique, qui a, ensuite, elle-même répliquée. Autant dire qu'il est assez difficile de parler de cessez-le-feu actuellement.



Donald Trump a ensuite mis de l'huile sur le feu en indiquant, en parlant des dirigeants iraniens : "Ils ont mis trop de temps à négocier un accord qui aurait été formidable pour eux, maintenant ils vont devoir en payer le prix !!!".



Après ces déclarations, le prix du pétrole, qui était en repli, s'est logiquement retourné et à 14h30, à New York, le WTI avance de 0,14%, à 89,28 dollars, et à Londres, le Brent de la Mer du Nord s'apprécie de 0,68%, à 92,40 dollars. Et sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américain, français ou allemand se tendent.



Enfin, le grand rendez-vous du jour aux Etats-Unis, avant des résultats dans la soirée, c'était les chiffres de l'inflation qui n'ont pas réservé des surprises. Au mois de mai, l'indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,5%, comme prévu, portant l'augmentation en rythme annuel à 4,2%, conformément aux attentes. Elle signale toutefois une accélération par rapport à aux +3,8% enregistrés en avril. En données core, hors alimentation et énergie, la hausse mensuelle a été de 0,2%, soit 0,1 point de moins que prévu. En rythme annuel, les données sont conformes au consensus avec une progression de 2,9%, contre +2,8% un mois plus tôt.



Dans le detail, le US Bureau of Labor Statistics precise que l'indice de l'énergie a augmenté de 3,9 % en mai, après des hausses de 3,8 % en avril et de 10,9 % en mars. L'énergie a représenté plus de 60 % de l'augmentation mensuelle de l'indice global. Celui du logement a également progressé en mai, affichant une hausse de 0,3 %. L'indice de l'alimentation a augmenté de 0,2 % sur le mois.



Après la publication de ces données, les hypothèses sur un statu quo de la Fed sur ses taux le 17 juin prochain n'ont quasiment pas bougé selon le FedWatch Tool de CME Group. Une très large majorité des investisseurs (96,2%, contre 98,2% avant la publication des chiffres de l'inflation) estime que la Réserve fédérale ne touchera pas à ses taux.



Sur le marché des devises, le dollar recule face à la monnaie unique (-0,17%) et se négocie contre 0,8656 euro.



En ce qui concerne les valeurs, Oracle, l'éditeur de logiciels pour les entreprises, sera surveillé avant la publication, dans la soirée, de ses résultats du quatrième trimestre 2025-2026. Ses comptes seront particulièrement surveillés dans un contexte où l'intelligence artificielle demeure un thème majeur pour les marchés actions.



Amazon a annoncé l'expansion aux Etats-Unis de son offre de fret less-than-truckload (LTL) au-delà de son offre actuelle de livraison vers Amazon, vers tout type de destination, y compris les entrepôts tiers, les centres de distribution et les partenaires commerciaux, dans le cadre de la suite d'offres d'Amazon Supply Chain Services (ASCS).