Du rouge quasi-partout en Europe pour le début du second semestre

La plupart des grands indices européens a débuté le second semestre en baisse. A Paris, le CAC 40 a même concédé son plus lourd repli depuis le 26 mai dernier en reculant ce soir de 0,79%, à 8 337,29 points. Hier, l'indice parisien avait conclu le mois de juin sur un gain de 2,70%, le deuxième trimestre en hausse de 7,51%, son meilleur trimestre depuis les trois premiers mois de l'année 2024, et sur le semestre sa performance a été de +3,12%.

Sur les autres places, le FTSE 100 à Londres a perdu 0,12%, alors que le DAX 40 a fait exception en progressant de 0,29%.

Le marché parisien s'est donc offert une consolidation dans l'attente d'avancées entre Téhéran et Washington dans leurs négociations d'un accord de paix.



Avec cette perspective, les cours du pétrole s'affichent en baisse. Au moment de la clôture européenne, le WTI perdait 2,63%, à 68,24 dollars, et le Brent de la mer du Nord cédait 2,85%, à 71,23 dollars.



Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,22%) et se négociait, au moment de la clôture, contre 1,1387 dollar.



Des statistiques et des banquiers centraux au programme



Les investisseurs ont eu de nombreuses statistiques macro-économiques à surveiller et digérer. L'indice PMI manufacturier français a renoué avec la croissance en juin en s'installant à 51,2 points. Les analystes tablaient sur une progression de 49,7 à 50,7 points.

En Allemagne, ce même indicateur a également fait mieux que prévu. Attendu en baisse de 50,1 à 50 points, il s'est finalement installé à 50,3 points.



En revanche, dans l'ensemble de la zone euro, ce même indicateur a reculé, mais moins que prévu. Il est passé de 51,6 à 51,4 points, là où les analystes redoutaient une baisse à 51,3 points. A 51,4 points, cet indicateur retombe sur un plus bas de 4 mois.



Les intervenants ont également pris connaissance des données préliminaires de l'inflation dans la zone euro, où elle a reculé 0,1% en juin. En rythme annuel, la progression a été de 2,8%, contre des attentes à +3% et un précédent à +3,2%.



Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions explique qu'après le ralentissement plus important qu'attendu de l'inflation dans la zone euro "une hausse des taux lors de la réunion de juillet de la BCE apparaît désormais très peu probable. Ces données soulèvent également la question de savoir si la hausse des taux décidée en juin était réellement nécessaire, dans la mesure où les effets de second tour de l'inflation sont restés contenus".



Aux Etats-Unis plusieurs indicateurs d'importance ont émaillé la séance. L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé a révélé la création de seulement 98 000 emplois non agricoles en juin, loin des attentes qui étaient à 118 000 unités, après 122 000 créations en mai.

Toujours au pays de l'Oncle Sam, l'indice PMI manufacturier a déçu en passant de 55,1 à 53,9 points en juin, alors qu'il était espéré à 55,7 points.



Lors du symposium de la Banque centrale européenne à Sintra au Portugal, Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed a indiqué que les risques liés aux prix avaient diminué ces dernières semaines et a confirmé sa volonté de ramener l'inflation à l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale.



De son côté, Christine Lagarde, la présidente de la BCE a confirmé que les risques pesant sur l'inflation et la croissance sont désormais plus équilibrés.



Dans l'actualité des valeurs



Schneider Electric s'est retrouvé dans le bas du palmarès avec un repli de 3,07%. Le groupe a annoncé l'acquisition de Cognite, un spécialiste des logiciels industriels de données et d'IA, pour 3,1 milliards de dollars.



A l'inverse, le secteur automobile s'est en revanche distingué à Paris. Renault a progressé de 4,78% et Stellantis a repris 3,27%. La Plateforme Automobile a dévoilé une hausse de 11,37% en données brutes pour les ventes de voitures particulières en France le mois dernier.



Air Liquide s'est adjugé 1,74% après avoir annoncé un investissement de 170 millions de dollars aux Etats-Unis afin de soutenir l'ambition de SK hynix de bâtir un écosystème mondial de mémoires pour l'IA.



En Allemagne, Rheinmetall a été particulièrement entouré et a fini sur un gain de 6,11% après avoir annoncé la finalisation de l'acquisition de DOK-ING, un spécialiste des systèmes terrestres sans pilote.