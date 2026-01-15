Du vert attendu à Wall Street avec la Tech, les banques sous surveillance

Dans le rouge hier soir, les indices américains devraient progresser à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont attendus sur des hausses respectives de 1,08 et 0,51%, tandis que le Dow Jones devrait être plus prudent et devrait débuter la séance autour de son point d'équilibre.

Les investisseurs ont un calendrier assez chargé aujourd'hui. Au niveau de la macro-économie, ils ont déjà pris connaissance de la hausse de 198 000 unités des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage la semaine dernière, là où les analystes visaient un peu plus à 215 000. Les chiffres de la semaine précédente ont été très légèrement révisés à la baisse de 208 000 à 207 000 unités.



Autre indicateur d'importance, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a fait nettement mieux que prévu au mois de janvier. Il est passé de -8,8 à 12,6 points, là où les analystes tablaient sur une amélioration autour de -2 points. A 12,6 points, cet indicateur est à son plus haut niveau depuis le mois de septembre, avant le plus long shutdown de l'histoire américaine qui a touché le pays pendant 43 jours.



Ce même indicateur calculé par la Fed de New York pour cette région est également encourageant. Il est passé de -3,70 en décembre à 7,70 points en janvier.



Enfin, les prix à l'importation sont ressortis en hausse de 0,4% sur deux mois entre septembre et novembre 2025, tandis que ceux à l'exportation se sont accrus de 0,5% sur la même période, d'après le Département du Travail.

Sur le plan de la micro-économie, l'agenda est également assez dense avec les publications de résultats trimestriels d'entreprises qui se densifient. Plusieurs grandes banques se sont pliées à cet exercice. Morgan Stanley a notamment publié un bénéfice net part du groupe supérieur aux attentes avec une hausse de 18%, à 4,4 milliards de dollars, pour le quatrième trimestre 2025. De son côté, BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, a également fait mieux que prévu avec un bénéfice net ajusté en croissance de 16%, à 2,18 milliards de dollars, sur la même période. Enfin, Goldman Sachs a également dégagé un bénéfice en hausse plus importante qu'attendu, mais le produit net bancaire n'a pas atteint les prévisions des analystes.



Les acteurs des semi-conducteurs comme Nvidia, Broadcom, Qualcomm et AMD seront à surveiller après les bons résultats et perspectives dévoilés par le Taïwanais TSMC, qui soutient déjà l'ensemble du secteur européen depuis l'ouverture ce matin.



L'actualité géopolitique toujours aussi dense



Les nouvelles sur le front diplomatiques sont également nombreuses. Sur son réseau social, Donald Trump a indiqué avoir eu un très bon entretien téléphonique avec la présidente par intérim du Venezuela. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment celui du pétrole.



En ce qui concerne l'Iran, selon Reuters, le président des Etats-Unis, citant des " sources très importantes dans l'autre camp ", estime que la répression parait s'atténuer. La probabilité d'une intervention militaire américaine semble pour le moment s'éloigner.



Face à ces actualités sur le Venezuela et l'Iran, les cours du pétrole sont en repli. A New York, le WTI perd 2,75%, à 59,43 dollars.

Sur le marché des devises, le dollar est en légère hausse (+0,22%) face à la monnaie européenne et se négocie contre 0,8607 euro.