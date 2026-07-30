Du vert attendu à Wall Street dans le sillage de Microsoft

Au lendemain d'une clôture en forte baisse de Wall Street après un verdict de la Fed plutôt mal accueilli, les contrats à terme sur le S&P 500 (+0,6%) et le Nasdaq 100 (+1,4%) présagent une ouverture en rebond pour les indices actions américains, sur fond d'une publication jugée solide de Microsoft mercredi soir.

A l'issue de sa réunion mercredi, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé en juillet, dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, alors que trois gouverneurs plaidaient pour un relèvement immédiat des taux.



"Avant la réunion, les marchés avaient évalué à environ un tiers la probabilité d'une hausse des taux. Aussi, le statu quo sur les taux directeurs apparaît comme une position accommodante par rapport aux attentes du marché", juge ce jeudi Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO.



Elle ajoute que, si le président Kevin Warsh a souligné l'engagement de la Fed envers la stabilité des prix, suggérant qu'un certain durcissement de la politique monétaire pourrait encore être justifié, celui-ci ne sera peut-être pas aussi rapide que ce que le marché anticipait.



"Contrairement à d'autres participants du Federal Open Market Committee, qui avaient fait des commentaires publics avant la réunion, Warsh n'a rien dit qui laisse entendre que, selon l'évolution de l'inflation, une hausse des taux pourrait survenir dès septembre", poursuit l'économiste.



C'est dans ce contexte que l'indice des prix PCE, surveillé de près par la Fed dans le cadre de sa politique monétaire, est ressorti en baisse à 3,7% en rythme annuel pour le mois de juin (+3,3% hors énergie et alimentation), à comparer à 4,1% le mois précédent.



Autre donnée de la séance, le PIB réel des Etats-Unis a augmenté à un taux annuel de 1,5% au 2e trimestre 2026, selon la 1ère estimation du Bureau of Economic Analysis, marquant ainsi un ralentissement par rapport à la progression de 2,1% observée au 1er trimestre.



Des accueils contrastés en vue pour Microsoft et Meta



L'attention des investisseurs devrait aussi rester en grande partie concentrée sur les différentes publications trimestrielles, en particulier celles de Microsoft et de Meta, qui devraient recevoir des accueils contrastés.



Microsoft a dévoilé des performances supérieures aux attentes pour son activité de cloud, rassurant les investisseurs sur le rendement de ses lourds investissements dans l'intelligence artificielle. La croissance d'Azure et l'adoption de Copilot témoignent d'une demande toujours soutenue des entreprises.



En revanche, Meta Platforms a été jugé plus décevant après sa propre publication. Malgré un 2e trimestre toujours solide sur le plan commercial, les investisseurs n'apprécient guère un bénéfice inférieur aux attentes et l'accélération des dépenses liées à l'IA.



Qualcomm a publié des prévisions de bénéfice décevantes pour son 4e trimestre et indiqué s'attendre à une baisse plus rapide de ses revenus provenant d'Apple. Le groupe invoque la hausse des coûts et des difficultés d'approvisionnement, tout en accélérant sa diversification vers les centres de données.



Parmi les autres publications du jour, Starbucks a relevé ses objectifs pour l'exercice 2026 après des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Les ventes à magasins comparables poursuivent leur progression, portées par le retour des clients et une hausse des dépenses par visite.



Enfin, le laboratoire Bristol-Myers Squibb a fait part d'un relèvement sensible de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à l'occasion de la publication de ses résultats au titre du 2e trimestre 2026, marqués par un BPA largement supérieur aux attentes du marché.