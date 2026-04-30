En ordre dispersé hier soir, les indices américains sont en hausse aujourd'hui et les investisseurs réagissent notamment aux publications de quatre géants de la cote : Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft. A New York, le Dow Jones avance de 0,53%, le Nasdaq Composite grappille 0,10% et S&P 500 gagne 0,24%.

Mercredi soir, le Dow Jones a cédé 0,57%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont été beaucoup plus prudents avec respectivement -0,04% et +0,04%.



Hier soir, la Réserve fédérale américaine a, sans surprise, laissé ses taux directeurs inchangés, mais dans son communiqué, elle a jugée l'inflation "élevée", contre "quelque peu élevée" auparavant. Ce changement, lié à la hausse des prix de l'énergie, pourrait révéler que la Fed ne va pas baisser ses taux dans l'immédiat, d'autant que trois de ses membres ont voté pour le statu quo en refusant l'inclusion d'un biais d'assouplissement dans le communiqué.



Les intervenants gardent un oeil attentif à l'évolution du conflit au Moyen-Orient et notamment sur les cours des matières premières. Selon Fatih Birol, patron de l'Agence internationale de l'énergie : "le monde est confronté à la plus grave crise énergétique de son histoire". Aux Etats-Unis, un haut responsable de la Maison-Blanche a évoqué une prolongation du blocus "pendant plusieurs mois", tandis qu'en Iran, Massoud Pezeshkian, le président, estime que "toute tentative d'imposer un blocus maritime est contraire aux lois internationales (...) et est voué à l'échec".



Avec ces déclarations, les cours de l'or noir progressent et évoluent sur des niveaux inédits depuis près de 4 ans. A New York, le WTI est à 104,78 dollars, tandis qu'à Londres, le Brent de la mer du Nord s'échange contre 113,90 dollars.



Sur le marché des devises le dollar recule face à la monnaie unique (-0,13%) et se négocie contre 0,8547 euro.



En ce qui concerne la macro-économie, les investisseurs ont déjà pris connaissance des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Elles se sont élevées à 189 000 lors de la semaine du 20 avril, un chiffre en baisse de 26 000 par rapport au niveau de la semaine précédente, qui a été révisé à la hausse, passant de 214 000 à 215 000. Le nombre de nouveaux inscrits est inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.



Parallèlement, l'indice des prix à la consommation des ménages a augmenté de 0,7 au mois de mars selon des données préliminaires, conformément aux prévisions. Un mois plus tôt, il avait progressé de 0,4%. En rythme annuel, il n'a pas réservé de surprise avec une hausse de 3,5%, contre un précédent à +2,8%.



Enfin, le PIB a été quelque peu décevant avec une croissance de 2% selon une première estimation, contre une prévision à +2,2%.

Il faudra surveiller à 15h45 l'indice PMI de la Fed de Chicago.



Une avalanche de publications d'entreprises



Au niveau des valeurs, sur les neuf premiers mois de l'année, Microsoft (-3,08%) a vu son chiffre d'affaires atteindre 242 milliards de dollars, en hausse de 18% sur un an - exploit de taille lorsque l'on songe à l'échelle déjà gigantesque du groupe. Même satisfecit au niveau du résultat d'exploitation, en progression de 21% sur la période.



De son côté, Meta (-10,07%) a dévoilé des revenus trimestriels en hausse de 33%, à 56,3 milliards de dollars, mais a annoncé une hausse de ses investissements. Ils devraient être compris entre 125 et 145 milliards de dollars cette année, contre une précédente estimation de 115 à 135 milliards de dollars.



En ce qui concerne Amazon (+1,10%), même constat, le groupe a publié des trimestriels solides, mais les investissements ont atteint 44,2 milliards de dollars sur le trimestre, contribuant à une chute de 95% du flux de trésorerie disponible sur douze mois, à 1,2 milliard.



Alphabet (+6,55%) a fait mieux que prévu au premier trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 22%, à 109,9 milliards de dollars. L'activité a été soutenue par l'activité cloud, qui a bénéficie de l'essor rapide des besoins liés à l'intelligence artificielle.



Eli Lilly (6,66%) a relevé sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, l'anticipant désormais de 35,5 à 37 USD, et non plus de 33,5 à 35 USD. Même chose pour Merck (-1,25%) qui anticipe désormais un BPA entre 5,04 et 5,16 dollars, contre de 5 à 5,15 dollars précédemment.