Dans une note, le broker explique qu'après les solides résultats trimestriels du constructeur de voitures de luxe et le relèvement de ses objectifs annuels, il a décidé de rehausser sa cible de cours de 401 à 422 euros, tout en restant à accumuler.
AlphaValue prévoit un chiffre d'affaires de 7,62 milliards d'euros pour Ferrari, en hausse de 1%, ce qui est en ligne avec la guidance relevée à environ 7,6 milliards d'euros. Les analystes ont également revu leur cible d'Ebit de 1%, à 2,28 milliards d'euros, ce qui implique une marge d'Ebit de 30%, supérieure au plancher sous-entendu par la guidance (29,5%). Ils expliquent également que ce relèvement modeste s'explique par le fait que leurs précédentes estimations étaient déjà supérieures aux objectifs de l'entreprise.
Pour l'exercice 2027, AlphaValue a relevé sa cible de revenus de 1% également, à 8,19 milliards d'euros, et l'estimation de l'Ebit de 3%, soit une marge d'Ebit de 31%.
Les analystes se justifient en indiquant que le modèle économique unique de Ferrari, étayé par la rareté, un carnet de commandes record couvrant l'ensemble de l'année 2027 et un pouvoir de fixation des prix soutenu, offre une visibilité et une résilience exceptionnelles face aux vents contraires macro-économiques.
Ferrari N.V. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités :
- construction et vente de véhicules de sport de luxe (84% du CA) : marques 458 Italia, 488 GTB, 458 Spider, 488 Spider, F12berlinetta, 458 Speciale, 458 Speciale A, California T et FF. Le groupe propose également des pièces de rechange ;
- activité de sponsoring (11,5%) ;
- autres (4,5%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (7,4%), Royaume-Uni (8,6%), Allemagne (8,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (25,2%), Etats-Unis (27,7%), Amériques (3,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (6,9%), Asie-Pacifique et Australie (12,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.