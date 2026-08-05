Du vert pour Ferrari avec AlphaValue

A la Bourse de Milan Ferrari s'affiche en hausse de 1,35%, à 352,80 euros, porté par le relèvement d'objectif de cours d'AlphaValue.

Dans une note, le broker explique qu'après les solides résultats trimestriels du constructeur de voitures de luxe et le relèvement de ses objectifs annuels, il a décidé de rehausser sa cible de cours de 401 à 422 euros, tout en restant à accumuler.



AlphaValue prévoit un chiffre d'affaires de 7,62 milliards d'euros pour Ferrari, en hausse de 1%, ce qui est en ligne avec la guidance relevée à environ 7,6 milliards d'euros. Les analystes ont également revu leur cible d'Ebit de 1%, à 2,28 milliards d'euros, ce qui implique une marge d'Ebit de 30%, supérieure au plancher sous-entendu par la guidance (29,5%). Ils expliquent également que ce relèvement modeste s'explique par le fait que leurs précédentes estimations étaient déjà supérieures aux objectifs de l'entreprise.



Pour l'exercice 2027, AlphaValue a relevé sa cible de revenus de 1% également, à 8,19 milliards d'euros, et l'estimation de l'Ebit de 3%, soit une marge d'Ebit de 31%.



Les analystes se justifient en indiquant que le modèle économique unique de Ferrari, étayé par la rareté, un carnet de commandes record couvrant l'ensemble de l'année 2027 et un pouvoir de fixation des prix soutenu, offre une visibilité et une résilience exceptionnelles face aux vents contraires macro-économiques.