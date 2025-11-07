Duke Energy a publié vendredi des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, soutenue par une demande croissante en électricité dans les Carolines et la signature de contrats avec des centres de données très énergivores. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 8,54 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes fixées à 8,50 milliards, tandis que le bénéfice par action a atteint 1,81 dollar contre 1,75 dollar anticipé. Le bénéfice du segment électricité est passé de 1,46 milliard à 1,69 milliard de dollars sur un an.

La croissance est portée par l’électrification des bâtiments résidentiels et commerciaux, mais aussi par la montée en puissance des centres de données liés à l’intelligence artificielle. Duke a signé environ trois gigawatts de contrats énergétiques cette année avec des acteurs tels que Digital Realty et Edged, et anticipe une augmentation continue de cette capacité. En réponse, l’entreprise prévoit d’ajouter plus de 13 gigawatts de capacité de production au cours des cinq prochaines années pour répondre à une demande record attendue d’ici 2026.

Le groupe a resserré sa prévision de bénéfice annuel entre 6,25 et 6,35 dollars par action. Il prépare également un nouveau plan d’investissement de 95 à 105 milliards de dollars sur cinq ans, attendu en février, qui pourrait inclure la construction de réacteurs nucléaires de nouvelle génération et l’extension de la durée de vie de certaines centrales à charbon. En Floride, Duke prévoit de récupérer 1,1 milliard de dollars de coûts liés aux tempêtes d’ici début 2026. Le PDG Harry Sideris a indiqué viser désormais le haut de la fourchette de croissance bénéficiaire de 5% à 7% à partir de 2028.