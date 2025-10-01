Duke Energy a présenté mercredi son nouveau plan énergétique pour la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, face à une envolée attendue de la consommation d’électricité liée à l’essor des centres de données, à l’électrification des transports et des bâtiments ainsi qu’à la relance industrielle. L’entreprise prévoit une croissance des besoins énergétiques huit fois supérieure à celle des 15 dernières années.

Le "Carolinas Resource Plan 2025", déposé auprès des régulateurs, inclut l’étude de nouveaux réacteurs nucléaires, à eau pressurisée et modulaires (SMR), sur les sites de Belews Creek (Caroline du Nord) et W.S. Lee (Caroline du Sud), avec une mise en service visée à partir de 2037. Il s’agirait des premiers nouveaux réacteurs pour Duke depuis plusieurs décennies. Parallèlement, la société envisage de prolonger de deux à quatre ans la durée de vie de plusieurs centrales à charbon, afin de sécuriser l’approvisionnement avant l’arrivée de nouvelles capacités.

Le plan prévoit également de doubler la capacité de stockage par batteries d’ici 2034 à 5 600 MW et de maintenir l’objectif solaire à 4 000 MW. L’éolien n’est pas retenu, jugé trop coûteux pour les clients d’ici 2040. Duke compte aussi renforcer son parc de turbines à gaz naturel et investir dans le stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) pour fiabiliser le réseau. Des améliorations sont prévues sur ses centrales nucléaires et hydroélectriques existantes, permettant d’ajouter environ 600 MW de capacité décarbonée.





