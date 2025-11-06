L’action Duolingo chute de 27% ce jeudi, pénalisée par des prévisions jugées inférieures aux attentes, malgré des résultats financiers meilleurs que prévu au troisième trimestre. La plateforme d’apprentissage des langues a décidé de privilégier la croissance de sa base d’utilisateurs, au détriment de la monétisation à court terme. Ce recentrage stratégique s’est traduit par des investissements accrus dans des initiatives de long terme, notamment dans le développement de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Pour le trimestre en cours, Duolingo anticipe des réservations comprises entre 329,5 et 335,5 millions de dollars, contre 344,3 millions attendus par les analystes. L’EBITDA est également inférieur aux attentes, situé entre 75,4 et 78,8 millions de dollars. Par ailleurs, la plateforme a enregistré 50,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, en dessous des 51,2 millions espérés, et 135,3 millions d’utilisateurs mensuels contre 137,4 millions anticipés. Les abonnés payants, en revanche, atteignent 11,5 millions, légèrement au-dessus des prévisions.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Duolingo a progressé de 41% sur un an pour atteindre 272 millions de dollars, dépassant les 260 millions attendus. Les réservations ont également augmenté de 33%, à 282 millions. Le bénéfice net a fortement grimpé à 292,2 millions de dollars, soit 5,95 dollars par action, boosté par un avantage fiscal ponctuel de 222,7 millions. L’entreprise a relevé sa prévision annuelle de chiffre d’affaires, désormais comprise entre 1,0275 et 1,0315 milliard de dollars. Malgré cette performance, les arbitrages stratégiques opérés par Duolingo n’ont pas rassuré les marchés.