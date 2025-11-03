DuPont finalise la scission de Qnity Electronics

DuPont indique avoir finalisé la séparation de ses activités électroniques en une société publique indépendante, Qnity Electronics, le 1er novembre, opération qui 'marque une étape importante dans sa transformation'.



Les actionnaires de DuPont ont reçu une action ordinaire Qnity pour deux actions ordinaires DuPont détenues à la clôture le 22 octobre dernier. Environ 209 millions d'actions ordinaires Qnity ont ainsi été distribuées lors de la séparation.



Le groupe de chimie précise que les actions DuPont continueront d'être négociées sur le NYSE sous le symbole 'DD' et, qu'à compter de ce jour, Qnity commencera à se négocier 'de manière régulière' sur le NYSE sous le symbole 'Q'.