DuPont relève ses prévisions annuelles

Le fabricant de matériaux industriels, dont le titre évolue en hausse de 1,39% en avant-Bourse, a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté après un premier trimestre supérieur aux attentes.

Sur une base ajustée, le groupe a publié un bénéfice de 55 cents par action pour le trimestre clos fin mars, dépassant le consensus des analystes établi à 48 cents.DuPont profite d'un contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient. L'escalade du conflit impliquant les Etats-Unis, Israël et l'Iran perturbe les flux de pétrole et de produits pétrochimiques via le détroit d'Ormuz, réduisant l'offre mondiale de produits chimiques et entraînant une hausse des prix des plastiques, polymères et résines.



La firme américaine prévoit désormais un bénéfice ajusté compris entre 2,35 et 2,40 dollars par action pour 2026, contre une fourchette précédente de 2,25 à 2,30 dollars. DuPont anticipe également un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,16 et 7,26 milliards de dollars, contre 7,08 à 7,14 milliards auparavant.