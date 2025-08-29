DuPont : un accord conclu pour céder Aramids

DuPont fait part d'un accord définitif pour céder son activité Aramids (Kevlar et Nomex) à Arclin, une société de portefeuille de TJC, dans le cadre d'une transaction valorisant l'activité cédée à environ 1,8 milliard de dollars.



Arclin a reçu un financement entièrement engagé dans le cadre de la transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'approbation réglementaire.



DuPont recevra alors un produit avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars, sous réserve d'ajustements habituels, un effet à recevoir de 300 millions et une part d'environ 17,5% dans le futur Arclin, actuellement évaluée à 325 millions.



Plus grand producteur mondial de fibres synthétiques haute performance de pointe avec ses marques Kevlar et Nomex, Aramids a généré des revenus de 1,3 milliard de dollars en 2024 avec environ 1.900 employés et cinq sites de fabrication.



