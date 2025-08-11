DuPont : un emprunt de 2,5 milliards de dollars avant la scission de Qnity

DuPont de Nemours a annoncé lundi le lancement d'une émission obligataire de 2,5 milliards de dollars destinée à Qnity, sa filiale de produits pour l'électronique qu'il compte scinder dans le courant de l'automne.



Le groupe chimique américain précise que l'emprunt se composera d'une première tranche d'obligations de 1,5 milliard de dollars devant arriver à échéance en 2023 et d'une seconde d'un milliard de dollars à maturité 2033.



Dans un communiqué, DuPont souligne que les fonds levés dans le cadre de l'opération seront conservés en fiducie jusqu'à la finalisation de la scission de Qnity, prévue le 1er novembre, avec l'objectif de financer la distribution en numéraire prévue pour les actionnaires de DuPont.