DWS Group : la machine à flux allemande a changé de régime
Le marché avait pris l'habitude de considérer DWS Group comme un gestionnaire d'actifs traditionnel, solidement installé mais exposé aux maux bien connus du secteur : pression sur les commissions, montée de la gestion passive, sensibilité aux marchés et concurrence féroce pour les mandats institutionnels. Cette lecture n'est plus entièrement fausse. Elle devient néanmoins incomplète.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
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Surperformance est positionnée à l'achat sur DWS GROUP GMBH & CO. KGAA depuis le 30/06/2026
DWS Group GmbH & Co KgaA est une société basée en Allemagne qui fournit des solutions d'investissement intégrées. La société propose des investissements actifs, passifs et alternatifs dans un large éventail de catégories d'actifs, notamment les fonds spéculatifs, les investissements durables, le capital-investissement, les actifs immobiliers liquides, l'immobilier, les actions et les titres à revenu fixe. Elle investit principalement dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance. La société compte parmi ses clients des entreprises, des banques centrales, des assureurs, des fonds de pension, des institutions publiques, des institutions financières, des organisations à but non lucratif, ainsi que des investisseurs privés. La société est active dans environ 22 pays en Europe. Deutsche Bank AG est un actionnaire majoritaire de la société.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.